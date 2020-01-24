"Дыра" в бюджете выросла за год на треть

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Дефицит бюджета Украины составил 78,050 миллиарда гривень, что на 32% выше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Госказначейство.
Сводный бюджет за год выполнен с дефицитом 84,316 миллиарда гривень, что на 24% выше показателя годом ранее.
Как сообщалось, в конце 2019 года госбюджет сведен с дефицитом 72,4 млрд гривень, что составляет около 1,8% ВВП, дефицит общего фонда составляет 69 млрд гривень.
В числе причин недовыполнения бюджета премьер-министр называл укрепление гривны, снижение объемов потребления газа и “неидеально спроектированный” бюджет.
Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить Госказначейству финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии).
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