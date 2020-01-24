Microsoft запустила функцию звонков в приложении Your Phone для Windows 10

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Microsoft выпустила долгожданное обновление фирменного ПО Your Phone (Ваш телефон) для всех пользователей компьютеров с операционной системой Windows 10 — теперь пользователи могут совершать и принимать звонки с подключенного смартфона прямо на ПК.
В сентябре 2019 года эта функциональность стала доступна избранным тестерам, затем в декабре тестирование расширилось на всех участников программы тестирования Windows Insiders, а теперь состоялся финальный релиз. Обновление распространяется поэтапно во всех регионах мира. Если оно еще недоступно на вашем компьютере, просто подождите пару дней.
Важно отметить, что приложение Your Phone должно быть установлено как на компьютере, так и на связанном с ним смартфоне. После простой настройки и синхронизации можно будет использовать ПК на базе Windows 10, чтобы принимать и совершать звонки со смартфона. Прямо с компьютера можно выбрать любого человека из телефонной книги смартфона и совершить звонок или же принять звонок без необходимости брать в руки смартфон.
Чтобы управлять звонками через Your Phone, потребуется смартфон с установленной Android версии 7.0 и выше, компьютер на Windows 10 с поддержкой Bluetooth и сборкой минимум 18362.356. Функциональность доступна и на iPhone и требует ОС iOS версии 10.0 и выше.
Напомним, приложение Your Phone представили еще на конференции Build 2018 и с тех пор его функциональность заметно расширилась. Собственно, звонки — самое свежее нововведение. Также ПО позволяет отвечать на текстовые сообщения, просматривать галерею, «отзеркаливать» экран смартфона и отслеживать уровень заряда аккумулятора смартфона.
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