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Фонд госимущества не смог вернуть "Днеправиа" в госсобственность

Фонд госимущества не смог вернуть "Днеправиа" в госсобственность

23 января Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда города Киева (дело №904/299/16), согласно которому Фонду госимущества (ФГИ) было отказано в удовлетворении иска к ООО “Галтера”, которое связывают с группой “Приват”) о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций “Днеправиа”.

Как сообщает FinBalance, свой иск ФГИ мотивировал ненадлежащим исполнением “Галтерой” обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства в сентябре 2014 года.

По оценкам ФГИ, “Галтера” из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта “Днепропетровск” (в том числе, для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Хозсуд Киева в своем решении констатировал, что Кабмин только 4 ноября 2015 года определил госорган, которому должно быть передано соответствующее имущество. При этом, с апреля 2014 года, то есть, с начала проведения Антитеррористической операции (АТО), аэропорт использовали военные, из-за чего не было возможности осуществлять реконструкцию объекта.

Также суд критически оценил аргумент ФГИ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля-2014, так как договор о приватизации “Днеправиа” не определял дату начала реконструкции, а потому ООО “Галтера” имело право по собственному усмотрению ее определить в любой промежуток времени до 31 декабря 2014 года.

По материалам Finbalance
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