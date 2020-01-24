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Инженеры показали эластичный аккумулятор для переносной электроники (видео)

Инженеры показали эластичный аккумулятор для переносной электроники (видео)

Литий-ионные аккумуляторы, которые сегодня применяют для гаджетов, жесткие и часто громоздки. Они занимают много места и даже могут представлять угрозу из-за возможности возгорания при повреждении. Американским ученым удалось разработать гибкую полимерную батарею, значительно более устойчивую к таким типам механического воздействия, как сжатие и растяжение.

Аккумуляторы, которые разрабатывались с использованием полимеров, хотя и были гибкими, все же имели ряд недостатков. В процессе эксплуатации они могли протекать и даже возгораться. Исследователям из Стэнфордского университета удалось решить эту проблему, сообщает Gadgets.

Исследователи разработали однородный эластичный полимер, способный поддерживать постоянную выходную мощность. Батарея не только выполняет свою основную задачу, но и способна сжиматься, изгибаться и растягиваться без нарушения работоспособности. Благодаря своей гибкости новый элемент питания сможет подстраиваться под форму корпуса устройства.

“Одним из возможных вариантов применения такой батареи может быть питание датчиков, которые должны плотно прилегать к коже. Например, для приборов, предназначенных для контроля частоты сердечных сокращений, давления и других жизненно важных функций”, – отмечают исследователи.

На данный момент у рабочих прототипов емкость вдвое меньше по сравнению с традиционными аккумуляторами похожих размеров. С развитием технологии новинка, вероятно, сможет заменить традиционные литиевые решения в составе различной переносной электроники.

По материалам Телеканал 24
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