В Минфине уверяют, что у Украины достаточно денег для нормального функционирования

На казначейском счете Украины достаточно средств для нормального функционирования государства.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из украинских телеканалов.

“Вопрос о ликвидности: достаточно ли у нас средств на счете? Мы каждый день мониторим наш так называемый казначейский счет. Еще у нас есть валютные счета. По состоянию на сегодня около 5 миллиардов гривен у нас на гривневом счету. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте – еще 22 миллиарда”, – сказала Маркарова.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Государственная казначейская служба Украины 27 января 2020 года получила средства от облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году.