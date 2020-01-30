Apple хочет запатентовать стеклянный компьютер-моноблок (фото)

Компания Apple подала на регистрацию патент на дизайн компьютера-моноблока — то есть со встроенными клавиатурой и экраном. Его корпус будет изготовлен из стекла и будет иметь форму изогнутого листа.

Как сообщает The Verge, заявка на соответствующий патент содержится на сайте Бюро патентов и торговых марок США. Ее подали еще в мае 2019 года.

В патенте описывается, как средства ввода (клавиатура) и вывода (дисплей) компьютеров iMac можно объединить в рамках одного блока, сделанного из стекла в форме слегка изогнутого листа. Для обеспечения устойчивости сзади создадут подпорку.



Фото: U.S. Patent and Trademark Office

The Verge отмечает, что это впервые Apple предлагает использовать такое количество стекла для корпуса своих устройств. «Амбициозной» называют обозреватели издания идею объединить все средства ввода и вывода информации в один блок.

Один из чертежей, прилагаемых к патенту, показывает, что будущий iMac может быть даже сложен для удобства транспортировки. А еще к нему можно будет подсоединять фирменные ноутбуки Apple MacBook.



Фото: U.S. Patent and Trademark Office