Apple хочет запатентовать стеклянный компьютер-моноблок (фото)

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Компания Apple подала на регистрацию патент на дизайн компьютера-моноблока — то есть со встроенными клавиатурой и экраном. Его корпус будет изготовлен из стекла и будет иметь форму изогнутого листа.
Как сообщает The Verge, заявка на соответствующий патент содержится на сайте Бюро патентов и торговых марок США. Ее подали еще в мае 2019 года.
В патенте описывается, как средства ввода (клавиатура) и вывода (дисплей) компьютеров iMac можно объединить в рамках одного блока, сделанного из стекла в форме слегка изогнутого листа. Для обеспечения устойчивости сзади создадут подпорку.
Фото: U.S. Patent and Trademark Office
The Verge отмечает, что это впервые Apple предлагает использовать такое количество стекла для корпуса своих устройств. «Амбициозной» называют обозреватели издания идею объединить все средства ввода и вывода информации в один блок.
Один из чертежей, прилагаемых к патенту, показывает, что будущий iMac может быть даже сложен для удобства транспортировки. А еще к нему можно будет подсоединять фирменные ноутбуки Apple MacBook.
Фото: U.S. Patent and Trademark Office
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