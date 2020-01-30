0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

Apple хочет запатентовать стеклянный компьютер-моноблок (фото)

Apple хочет запатентовать стеклянный компьютер-моноблок (фото)

Компания Apple подала на регистрацию патент на дизайн компьютера-моноблока — то есть со встроенными клавиатурой и экраном. Его корпус будет изготовлен из стекла и будет иметь форму изогнутого листа.

Как сообщает The Verge, заявка на соответствующий патент содержится на сайте Бюро патентов и торговых марок США. Ее подали еще в мае 2019 года.

В патенте описывается, как средства ввода (клавиатура) и вывода (дисплей) компьютеров iMac можно объединить в рамках одного блока, сделанного из стекла в форме слегка изогнутого листа. Для обеспечения устойчивости сзади создадут подпорку.


Фото: U.S. Patent and Trademark Office

The Verge отмечает, что это впервые Apple предлагает использовать такое количество стекла для корпуса своих устройств. «Амбициозной» называют обозреватели издания идею объединить все средства ввода и вывода информации в один блок.

Один из чертежей, прилагаемых к патенту, показывает, что будущий iMac может быть даже сложен для удобства транспортировки. А еще к нему можно будет подсоединять фирменные ноутбуки Apple MacBook.


Фото: U.S. Patent and Trademark Office

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.