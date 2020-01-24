Киберполиция провела обыски в IT-компании, которая работала с онлайн-казино

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальная полиция одновременно провела в помещениях IT-компании, и помещении работников 8 обысков в Киевской области, Киеве и Харькове, компания предоставляла услуги по созданию и поддержке онлайн-казино, организаторам грозит до 12 лет заключения.
Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
В Нацполиции сообщают, что прибыль от такой деятельности составляла около 50 тысяч долларов, штат компании насчитывал около 50 IT-специалистов.
Работники Управления противодействия киберпреступности установили, что к данной деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.
Киберполицейские сообщают, что участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино.
“Да, заказчик, уплатив 15 тысяч долларов США, получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 тысяч долларов настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам будут присылать две платежки за газ: эксперт разъяснила почему9 ч. назад - 5020 19
В Киеве в 2020 году начнут капитально ремонтировать Крещатик12 ч. назад - 1192 16
Скупка иностранцами украинских гособлигаций может укрепить гривну - экспертВчера, 21:00 - 3241 14
Украинцы активно несут деньги в банки: что будет с процентами по вкладам6 ч. назад - 11137 8
Увеличение пенсионного возраста признали неконституционным10 ч. назад - 23422 5
Как изменятся зарплаты украинцев согласно новому Закону о трудеВчера, 20:03 - 24796
Увеличение пенсионного возраста признали неконституционным10 ч. назад - 23422 5
Украинцы активно несут деньги в банки: что будет с процентами по вкладам6 ч. назад - 11137 8
Работники завода Коломойского перекрыли въезд к главному офису Приватбанка9 ч. назад - 5392 1
Украинцам будут присылать две платежки за газ: эксперт разъяснила почему9 ч. назад - 5020 19
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 924
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 734
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1016
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3982
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 2120