Киберполиция провела обыски в IT-компании, которая работала с онлайн-казино

Национальная полиция одновременно провела в помещениях IT-компании, и помещении работников 8 обысков в Киевской области, Киеве и Харькове, компания предоставляла услуги по созданию и поддержке онлайн-казино, организаторам грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

В Нацполиции сообщают, что прибыль от такой деятельности составляла около 50 тысяч долларов, штат компании насчитывал около 50 IT-специалистов.

Работники Управления противодействия киберпреступности установили, что к данной деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

Киберполицейские сообщают, что участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино.

“Да, заказчик, уплатив 15 тысяч долларов США, получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 тысяч долларов настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей”, – говорится в сообщении.