0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 197 0

Киберполиция провела обыски в IT-компании, которая работала с онлайн-казино

Киберполиция провела обыски в IT-компании, которая работала с онлайн-казино

Национальная полиция одновременно провела в помещениях IT-компании, и помещении работников 8 обысков в Киевской области, Киеве и Харькове, компания предоставляла услуги по созданию и поддержке онлайн-казино, организаторам грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

В Нацполиции сообщают, что прибыль от такой деятельности составляла около 50 тысяч долларов, штат компании насчитывал около 50 IT-специалистов.

Работники Управления противодействия киберпреступности установили, что к данной деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

Киберполицейские сообщают, что участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино.

“Да, заказчик, уплатив 15 тысяч долларов США, получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 тысяч долларов настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.