В 2019 году количество судебных дел с участием налоговой сократилось почти на 25% - ГНС

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Налогоплательщики стали меньше судиться с налоговой. Так, если в 2018 году было открыто 84 тысячи дел, то в 2019 году — 63,3 тысячи. Соответствующие цифры приводит Государственная налоговая служба на своей официальной странице в Facebook.
Таким образом, количество судебных дел с участием ГНС в 2019 году уменьшилось на 24,6% по сравнению с 2018 годом.
“Впереди еще много работы, но уменьшение количества судебных споров с налогоплательщиками — свидетельство движения в правильном направлении!” — заявил глава ГНС Сергей Верланов.
Добавим, ранее глава ГНС Сергей Верланов сообщил, что по итогам 2019 года налоговая уменьшила количество плановых проверок бизнеса на 14% по сравнению с 2018 годом.
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