Оржель предлагает запретить бесплатные пластиковые пакеты (инфографика)

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обратился к депутатам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», который находится с 12 ноября в комитете на рассмотрении ко второму чтению.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
«Депутаты предыдущего созыва не провели реформу в сфере обращения с отходами ввиду отсутствия политической воли. Ускорение принятия изменений в действующее законодательство в этой сфере продемонстрирует приоритетность выполнения природоохранных мероприятий и заинтересованность в построении чистой и успешной страны народными депутатами IX созыва», – отметил Алексей Оржель.
Алексей Оржель отметил, что Министерство неоднократно подчеркивало необходимость скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввод в действие запрета с 2021 года. Обратил внимание и на необходимость запрета оксоразлагаемых пакетов, так как они наносят вред окружающей среде из-за быстрого распада на микропластик, который затем попадает в воду и почву. В то же время предложил запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления Закона в силу.
Что предусматривает законопроект:
Штрафы за нарушения:
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