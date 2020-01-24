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Оржель предлагает запретить бесплатные пластиковые пакеты (инфографика)

Оржель предлагает запретить бесплатные пластиковые пакеты (инфографика)

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обратился к депутатам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», который находится с 12 ноября в комитете на рассмотрении ко второму чтению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

«Депутаты предыдущего созыва не провели реформу в сфере обращения с отходами ввиду отсутствия политической воли. Ускорение принятия изменений в действующее законодательство в этой сфере продемонстрирует приоритетность выполнения природоохранных мероприятий и заинтересованность в построении чистой и успешной страны народными депутатами IX созыва», – отметил Алексей Оржель.

Алексей Оржель отметил, что Министерство неоднократно подчеркивало необходимость скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввод в действие запрета с 2021 года. Обратил внимание и на необходимость запрета оксоразлагаемых пакетов, так как они наносят вред окружающей среде из-за быстрого распада на микропластик, который затем попадает в воду и почву. В то же время предложил запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления Закона в силу.

Что предусматривает законопроект:

  • запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года;
  • ограничения не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки;
  • Запрет распространения оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года;
  • запрет склонения потребителей к покупке пластиковых пакетов;
  • обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии Национальным стандартам ГСТУ EN 14995:2018, ГСТУ EN 13432:2015;
  • стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов;
  • установление ответственности за нарушение положения.

Штрафы за нарушения:

  • за нарушение правил маркировки биоразлагаемых пластиковых пакетов, реализуемых через розничные торговые сети и сети ресторанного хозяйства, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц и физических лиц-предпринимателей от 200 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией пластиковых пакетов.
По материалам Finance.UA
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