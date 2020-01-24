Оржель предлагает запретить бесплатные пластиковые пакеты (инфографика)

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обратился к депутатам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», который находится с 12 ноября в комитете на рассмотрении ко второму чтению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

«Депутаты предыдущего созыва не провели реформу в сфере обращения с отходами ввиду отсутствия политической воли. Ускорение принятия изменений в действующее законодательство в этой сфере продемонстрирует приоритетность выполнения природоохранных мероприятий и заинтересованность в построении чистой и успешной страны народными депутатами IX созыва», – отметил Алексей Оржель.

Алексей Оржель отметил, что Министерство неоднократно подчеркивало необходимость скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввод в действие запрета с 2021 года. Обратил внимание и на необходимость запрета оксоразлагаемых пакетов, так как они наносят вред окружающей среде из-за быстрого распада на микропластик, который затем попадает в воду и почву. В то же время предложил запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления Закона в силу.

Что предусматривает законопроект:

запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года;

ограничения не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки;

Запрет распространения оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года;

запрет склонения потребителей к покупке пластиковых пакетов;

обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии Национальным стандартам ГСТУ EN 14995:2018, ГСТУ EN 13432:2015;

стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов;

установление ответственности за нарушение положения.

Штрафы за нарушения: