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Ученые создали «бессмертные» SSD-накопители из графена

Ученые создали «бессмертные» SSD-накопители из графена

Специалисты из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Россия) и Национального института квантовых наук и радиологии (Япония) разработали материал, позволяющий существенно увеличить вместимость твердотельных дисков и флеш-накопителей. Кроме того, он решает главную проблему таких накопителей — лимита перезаписи.

Сегодня традиционные устройства хранения данных, такие как флешка или внешний жёсткий диск, основаны на методе передачи информации при помощи электрического тока. При этом время от времени пользователи неизбежно сталкиваются с проблемами: файл может записаться некорректно, компьютер может перестать «видеть» флешку, а для записи большого количества информации требуются довольно громоздкие носители. Перспективной альтернативной электронике считается спинтроника, где управление переносом информации реализуется не только с помощью заряда электронов, но также и при помощи тока спинов — собственных моментов импульса электронов.

Разработанный российскими и японскими учёными материал способен существенно увеличить ёмкость магнитной памяти путём повышения плотности записи. Для его создания учёные использовали комбинацию из графена и полуметаллического сплава Гейслера Co2FeGaGe (кобальт-железо-галлий-германий).

По материалам 4pda
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