С начала сезона отбора Украина использовала 21% запасов газа

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В подземных газохранилищах Украины по состоянию на 25 января находилось 17,24 миллиардов кубометров газа – запасы сократились на 20,9%, или на 4,54 млрд кубомертров с начала сезона отбора газа.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТСУ.
Отмечается, что имеющиеся запасы газа на 48%, или на 5,6 млрд кубометров превышают запасы на аналогичную дату 2019 года (11,64 млрд кубометров).
Прошлый сезон отбора газа Украина завершила 4 апреля 2019 года с запасами 8,74 млрд кубометров.
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