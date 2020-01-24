С начала сезона отбора Украина использовала 21% запасов газа

В подземных газохранилищах Украины по состоянию на 25 января находилось 17,24 миллиардов кубометров газа – запасы сократились на 20,9%, или на 4,54 млрд кубомертров с начала сезона отбора газа.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТСУ.

Отмечается, что имеющиеся запасы газа на 48%, или на 5,6 млрд кубометров превышают запасы на аналогичную дату 2019 года (11,64 млрд кубометров).

Прошлый сезон отбора газа Украина завершила 4 апреля 2019 года с запасами 8,74 млрд кубометров.