Первый электрокар Volvo уже получил несколько тысяч предзаказов

Первый автомобиль Volvo Cars с батарейным питанием XC40 Recharge P8 получил несколько тысяч гарантированных заказов во всем мире, несмотря на то, что его серийное производство начнется не ранее второй половины 2020 года.

Об этом сообщает enkorr.ua со ссылкой на сообщение автопроизводителя.

Ожидается, что полноприводный компактный кроссовер поступит в автосалоны США и Канады во второй половине 2021 года.

Представитель Volvo отказался сообщить, сколько именно заказов на продажу пришло от американских клиентов, и не стал разбивать заказ по странам.

EV является модифицированной версией популярного компактного кроссовера Volvo XC40.

XC40 Recharge P8 спроектирован на компактной модульной платформе (CMA) и оснащен 408-сильным электромотором, который питается от батареи емкостью 75 киловатт*час.