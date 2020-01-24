В Украине изменят правила для застройщиков

В Украине до конца 2020 года планируют ввести общий реестр всей первичной недвижимости. Застройщики смогут выставлять на продажу только зарегистрированные в нем квартиры.

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Нововведение призвано защитить инвесторов, решить проблему долгостроев и двойных продаж квартир на первичном рынке, сообщила в эфире ObozTV заместитель председателя фракции “Слуга народа”, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк.

По данным нардепа, с 2015 года украинцы ежегодно вкладывают в первичную недвижимость более 1 млрд евро. Однако эти инвестиции остаются незащищенными.

“Украинцы могут инвестировать свои деньги в метры квадратные, а потом оказывается, что на дом вообще не было разрешительных документов… Где-то было откровенное мошенничество, где-то не хватило средств у застройщика… Это проблема глобального масштаба для Украины”, – отметила Шуляк.

Она заверила, что вполне реально сделать невозможным незаконное строительство в Украине уже в ближайшей перспективе – до конца текущего года.

Над соответствующим решением сейчас работает комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства совместно с Минюстом и экспертной средой.

“Это можно сделать таким путем. Застройщик вначале получает все разрешительные документы, а затем добавляется в реестр: причем там регистрируется не просто дом, а каждая квартира. Продавать квартиры он сможет только тогда, когда их внесут в реестр. Нет квартир в реестре – продавать ничего не можешь. А в реестр можешь попасть только тогда, когда есть все разрешительные документы. Регистратор все проверит”, – пояснила депутат.

Шуляк отметила, что реестр в том числе решит проблему с “надстройками”, когда проект 6-этажного дома в процессе строительства вдруг “превращается” в 20-этажный.

“Если разрешительная документация на 6 этажей – то регистрируются квартиры, находящиеся на шести этажах. Хочешь продавать на 8, 9, 10? Следует изменить проектную документацию, получить все разрешения на изменение таких технических параметров. Застройщика проверят, зарегистрируют, и тогда уже люди смогут покупать. Только так”, – констатировала она.

Еще одним “рычагом”, по ее словам, станет предоставление права голоса инвесторам, которые уже приобрели квартиры.

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