В 2020 году на дорогах государственного значения установят около 250 камер

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В 2020 году на дорогах государственного значения будет установлено около 250 камер. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
При этом власти планируют далее устанавливать камеры наблюдения на дорогах.
“За этот год мы установим еще 220 и в целом выйдем на 250 комплексов автоматической фиксации на дорогах государственного значения. Но давайте не останавливаться. Все балансополучатели дорог должны приобщаться. Ведь 250 или даже 500 камер на дорогах – это мало. Мы имеем здесь координироваться и действовать совместно”, – заявил Криклий.
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