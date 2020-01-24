Из-за плохой инфраструктуры Украина ежегодно теряла до 3-4% ВВП - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что вследствие ДТП, перерасхода топлива, роста затрат на перевозку и ремонта транспорта Украина ежегодно теряла 3-4% экономического роста.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

“Ранее украинские дороги были символом коррупции и позора. Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе из-за плохих дорог и инфраструктуры”, – пишет премьер.

Также Гончарук отмечает, что в рейтинге качества дорог – по версии Всемирного экономического форума – из 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем, и обещает, что в ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины.

Для этого в 2020 году правительство планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.