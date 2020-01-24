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Ярославский планирует выйти на дорожно-ремонтный рынок Украины

Ярославский планирует выйти на дорожно-ремонтный рынок Украины

Бизнесмен и владелец группы DCH Александр Ярославский планирует зайти на рынок дорожно-ремонтных работ.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах конференции “Дороги UA 2020”.

“Мы хотим участвовать в дорожном строительстве. Во всех областях”, – отметил он.

Ярославский сообщил о планах создать украинско-иностранную компанию, однако не стал раскрывать детали.

“Мы пригласили одних иностранных партнеров, моих старых друзей, и совместной компанией будем вести строительство, пытаться участвовать в строительстве и реконструкции дорог. Надеемся, что уже в этом году”, – отметил бизнесмен.

Он также сообщил, что заинтересован в участии в строительстве аэродромов.

“Возможно, мы этой совместной компанией зайдем и в аэропорт”, – сказал он.

В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта “Днепр”, а также о готовности участвовать в приватизации ГП “Завод “Электротяжмаш” (Харьков) и “Харьковоблэнерго”.

В января 2020 года Ярославский заявил о заинтересованности в покупке Банка Кредит Днепр.

По материалам Економічна Правда
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