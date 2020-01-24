Инженерные сети городов изношены более чем на 80% (инфографика)

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Каждый день приносит новости об авариях на сетях, потому что инженерные сети городов изношены более чем на 80%.
Об этом написал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.
«Городская власть должна системно решать эту проблему, привлекая целевые кредитные ресурсы и избирая инновационные технологии и новые материалы. Одна из таких инноваций – бестраншейный метод санации (реконструкции) трубопроводных систем, который позволяет проложить новые трубопроводы внутри существующих без раскопки и демонтажа старых. По этой технологии уже реконструирован канализационный коллектор по Оболонскому проспекту от станции метро “Минская” до станции метро “Оболонь“», – отметил он.
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Лев Парцхаладзе добавил, что по этому методу – в трубу, подлежащую реконструкции, вводится гибкий полимерный рукав из стеклопластика, который после затвердевания представляет собой новую сверхпрочную трубу, которая полностью принимает все нагрузки.
Главные преимущества бестраншейного метода:
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