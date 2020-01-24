Инженерные сети городов изношены более чем на 80% (инфографика)

Каждый день приносит новости об авариях на сетях, потому что инженерные сети городов изношены более чем на 80%.

Об этом написал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.

«Городская власть должна системно решать эту проблему, привлекая целевые кредитные ресурсы и избирая инновационные технологии и новые материалы. Одна из таких инноваций – бестраншейный метод санации (реконструкции) трубопроводных систем, который позволяет проложить новые трубопроводы внутри существующих без раскопки и демонтажа старых. По этой технологии уже реконструирован канализационный коллектор по Оболонскому проспекту от станции метро “Минская” до станции метро “Оболонь“», – отметил он.

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Лев Парцхаладзе добавил, что по этому методу – в трубу, подлежащую реконструкции, вводится гибкий полимерный рукав из стеклопластика, который после затвердевания представляет собой новую сверхпрочную трубу, которая полностью принимает все нагрузки.

Главные преимущества бестраншейного метода:

ускоренные темпы ремонта поврежденной трубы;

работы не причиняют вреда экологии;

минимальное влияние работ на дорожное движение;

полная безопасность для коммуникаций, проходящих рядом;

применение возможно при любой глубине залегания труб и не зависит от типа почв, окружающих трубопровод;

значительное продление срока эксплуатации отремонтированной трубы;

сокращение сроков проектных и сметных работ;