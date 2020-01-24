0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

Инженерные сети городов изношены более чем на 80% (инфографика)

Инженерные сети городов изношены более чем на 80% (инфографика)

Каждый день приносит новости об авариях на сетях, потому что инженерные сети городов изношены более чем на 80%.

Об этом написал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.

«Городская власть должна системно решать эту проблему, привлекая целевые кредитные ресурсы и избирая инновационные технологии и новые материалы. Одна из таких инноваций – бестраншейный метод санации (реконструкции) трубопроводных систем, который позволяет проложить новые трубопроводы внутри существующих без раскопки и демонтажа старых. По этой технологии уже реконструирован канализационный коллектор по Оболонскому проспекту от станции метро “Минская” до станции метро “Оболонь“», – отметил он.

Читайте также: В 2019 году объемы строительства выросли на 20%: лидеры продаж

Лев Парцхаладзе добавил, что по этому методу – в трубу, подлежащую реконструкции, вводится гибкий полимерный рукав из стеклопластика, который после затвердевания представляет собой новую сверхпрочную трубу, которая полностью принимает все нагрузки.

Главные преимущества бестраншейного метода:

  • ускоренные темпы ремонта поврежденной трубы;
  • работы не причиняют вреда экологии;
  • минимальное влияние работ на дорожное движение;
  • полная безопасность для коммуникаций, проходящих рядом;
  • применение возможно при любой глубине залегания труб и не зависит от типа почв, окружающих трубопровод;
  • значительное продление срока эксплуатации отремонтированной трубы;
  • сокращение сроков проектных и сметных работ;
  • возможность проведения работ круглосуточно.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.