По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,754 млн и 49,269 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” равно количеству предложениям “Куплю” (57 и 35), максимальный курс продажи доллара 24,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,32-24,33 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активных заявки по доллару на сумму 97,013 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,4500 – 6 300

24,4500 – 7 777

24,4200 – 50 000

24,4200 – 50 000

24,4100 – 99 999

24,4100 – 33 333

24,4100 – 40 000

24,4100 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,0000 – 100

24,3500 – 3 000

24,4000 – 3 000

24,4000 – 10 000

24,4300 – 7 000

24,4300 – 30 000

24,4300 – 30 000

24,4300 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” -24,4599 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3946 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.