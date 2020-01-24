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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,754 млн и 49,269 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” равно количеству предложениям “Куплю” (57 и 35), максимальный курс продажи доллара 24,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,32-24,33 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активных заявки по доллару на сумму 97,013 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,4500 – 6 300
24,4500 – 7 777
24,4200 – 50 000
24,4200 – 50 000
24,4100 – 99 999
24,4100 – 33 333
24,4100 – 40 000
24,4100 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,0000 – 100
24,3500 – 3 000
24,4000 – 3 000
24,4000 – 10 000
24,4300 – 7 000
24,4300 – 30 000
24,4300 – 30 000
24,4300 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” -24,4599 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3946 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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