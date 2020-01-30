Европейский центробанк назвал банкноты, которые подделывают чаще всего

Во второй половине 2019 года из обращения были изъяты 308 тыс. поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по сравнению с первой половиной 2019 года и на 17,6% больше, чем во второй половине 2018 года.

Об этом говорится в сообщении Европейского центробанка.

По данным ЕЦБ, в обращении находится около 24 млрд банкнот евро общей стоимостью около 1,3 трлн евро.

Среди фальшивых банкнот преобладали:

количество поддельных банкнот евро во втором полугодии 2019 года на 17,6% больше, чем во второй половине 2018 года;

более 70% подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. Они остаются привлекательными для фальшивомонетчиков;

96,4% подделок было выявлено в странах еврозоны, 3% в странах ЕС, которые не входят в еврозону, и 0,6% – за пределами ЕС.

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В ЕЦБ подчеркивают, что вероятность получения поддельных банкнот евро крайне мала, так как подделок очень мало на фоне настоящих банкнот.

В ЕЦБ отмечают, что продолжают совершенствовать технологию печатного станка. Вторая серия банкнот — серия Europa — еще более защищенная, чем первая, и это помогает поддерживать доверие населения к валюте.