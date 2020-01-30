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Европейский центробанк назвал банкноты, которые подделывают чаще всего

Европейский центробанк назвал банкноты, которые подделывают чаще всего

Во второй половине 2019 года из обращения были изъяты 308 тыс. поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по сравнению с первой половиной 2019 года и на 17,6% больше, чем во второй половине 2018 года.

Об этом говорится в сообщении Европейского центробанка.

По данным ЕЦБ, в обращении находится около 24 млрд банкнот евро общей стоимостью около 1,3 трлн евро.

Среди фальшивых банкнот преобладали:

  • количество поддельных банкнот евро во втором полугодии 2019 года на 17,6% больше, чем во второй половине 2018 года;
  • более 70% подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. Они остаются привлекательными для фальшивомонетчиков;
  • 96,4% подделок было выявлено в странах еврозоны, 3% в странах ЕС, которые не входят в еврозону, и 0,6% – за пределами ЕС.

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В ЕЦБ подчеркивают, что вероятность получения поддельных банкнот евро крайне мала, так как подделок очень мало на фоне настоящих банкнот.

В ЕЦБ отмечают, что продолжают совершенствовать технологию печатного станка. Вторая серия банкнот — серия Europa — еще более защищенная, чем первая, и это помогает поддерживать доверие населения к валюте.

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По материалам Finance.UA
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