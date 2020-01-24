Курс криптовалют: Заявления главы Банка Франции поддержали рынок

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 27 января, растут в цене на фоне заявлений главы Банка Франции Франсуа Виллерой де Гальо о том, что цифровые валюты не должны быть частными.

Об этом сообщают аналитики Forex Club.

Банк Франции, как и центральные банки ряда других стран, рассматривает вопросы выпуска и контроля цифровых валют.

Курс Bitcoin за сутки, по данным Libertex, вырос на 3,54% – до 8656 долларов, при капитализации 157,5 млрд долларов. Ethereum подорожал на 4,05% – до 167,5 долларов, с капитализацией 18,4 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 3,76% – до 0,2289 доллара, при капитализации 10 млрд долларов. Litecoin прибавил 6,5% – до 56,7 доллара, с капитализацией 3,6 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 239,5 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков, рынок в ближайшее время продолжит демонстрировать восходящую динамику:

Bitcoin может подорожать до 8800 долларов;

Ethereum – до 170 долларов;

XRP – до 0,23 доллара;