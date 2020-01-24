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Раде предлагают изменить Бюджетный кодекс по пользованию нефтегазоносными недрами

Раде предлагают изменить Бюджетный кодекс по пользованию нефтегазоносными недрами

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №2808 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о стимулировании эффективного пользования участками нефтегазоносных недр”.

В частности, документ был зарегистрирован в Раде в понедельник, 27 января. Сейчас текст проекта отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения законопроекта – передан на рассмотрение руководству.

Напомним, правительство также предлагает парламенту внести изменения в части стимулирования эффективного пользования нефтегазоносными недрами в Налоговый кодекс. Текст законопроекта также пока что отсутствует на сайте ВР.

По материалам РБК-Украина
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