Раде предлагают изменить Бюджетный кодекс по пользованию нефтегазоносными недрами

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №2808 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о стимулировании эффективного пользования участками нефтегазоносных недр”.

В частности, документ был зарегистрирован в Раде в понедельник, 27 января. Сейчас текст проекта отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения законопроекта – передан на рассмотрение руководству.

Напомним, правительство также предлагает парламенту внести изменения в части стимулирования эффективного пользования нефтегазоносными недрами в Налоговый кодекс. Текст законопроекта также пока что отсутствует на сайте ВР.