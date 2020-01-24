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Украинцам будут присылать две платежки за газ: эксперт разъяснила почему

Украинцам будут присылать две платежки за газ: эксперт разъяснила почему

Украинцам будут присылать по две квитанции за газ вместо одной. За потребленный газ и за его доставку теперь придется платить отдельно.

Подробности нововведения раскрыла координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети “Опора” Татьяна Бойко.

“По факту, национальный регулятор НКРЭКУ изменил методику формирования платы за распределение. Я напомню потребителям, что конечная платежка за газ складывалась из цены газа как товара, его транспортировки, его доставки и наценки поставщика плюс налоги. Из этого всего выделена доставка”, – рассказала эксперт.

“Имеем ситуацию, как если мы заказываем товар почтой и отдельно платим за его доставку. В данном случае этот товар приходит в нашу конфорку. В результате имеем две платежки – одну за доставку газа, другую – за сам газ как товар”, – отметила она.

Бойко объяснила, как формируются суммы в новых платежках: “Абонплата рассчитывается согласно тому, что вы потребляли в прошлом году. Эта сумма делится на 12 частей и умножается на определенный коэффициент, который является отдельно для каждого облгаза. Вместе с тем, плата за газ как товар идет только за потребленные кубометры по факту. Раньше этих услуг было две, но они приходили одним платежом”. По словам эксперта, новые платежки не создадут дополнительных проблем получателям льгот и субсидий – “им будут покрывать и то, и то”.

Также Бойко подчеркнула, что те, кто не намерен пользоваться газом, имеют право не платить за транспортировку. “Для этого человек должен сообщить в свой облгаз. Ему просто перекроют газ, и все – вопрос решится”, – рассказала она.

По материалам Обозреватель
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