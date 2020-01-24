Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“По состоянию на 24 января выплаты проведены в полном объеме согласно плановым показателям”, – говорится в сообщении.

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На финансирование пенсий направлено 35,8 млрд грн.

По информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине зарегистрировано 11,3 млн пенсионеров, и средний размер пенсии составляет 3082,98 грн.

Справка Finance.ua:

Как заявили в Минсоцполитики, в Украине пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников.

В 2020 году в Украине дважды увеличится размер минимальной пенсии, также произойдет индексация: с 1 июня 2020 г. минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4,5%) и составит 1712 гривен. Следующее увеличение произойдет 1 декабря, когда пенсия увеличится еще на 57 грн (3,3%).