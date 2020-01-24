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Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
“По состоянию на 24 января выплаты проведены в полном объеме согласно плановым показателям”, – говорится в сообщении.
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На финансирование пенсий направлено 35,8 млрд грн.
По информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине зарегистрировано 11,3 млн пенсионеров, и средний размер пенсии составляет 3082,98 грн.
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