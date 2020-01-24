Нацбанк впервые в году продал валюты больше, чем купил

Нацбанк на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе купил $50 млн, а продал $76,5 млн. Это следует из данных, обнародованных пресс-службой регулятора по итогам торгов 20-24 января. Покупал валюту по единому курсу, а продавал – как по единому курсу ($50 млн), так и по выбору наилучшей цены ($26,5 млн). Общая сумма покупки валюты в 2020 году составила $348 млн, а продажа – $106,5 млн.

Таким образом, чистая покупка с начала года достигла $241,5 млн.

В декабре прошлого года Нацбанк решил увеличить плановые объемы интервенций по покупке валюты для пополнения международных резервов в день с $30 млн до $50 млн до конца 2019-го и в первом квартале 2020-го.

Напомним, на предыдущих торгах (13-17 января) Нацбанк купил $100 млн, но валюту не продавал. Тогда интервенции впервые с начала года осуществлялись по наилучшему курсу, а общая сумма покупки валюты за год тогда достигла $298 млн, а покупка составила $268 млн. А на позапрошлых торгах (8-11 января) НБУ купил $148 млн, а продал $30 млн. Тогда интервенции осуществлялись по единому курсу.