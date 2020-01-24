Межбанк: на котировки повлияют несколько "возмутителей спокойствия"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно напряженно. Основная причина даже больше психологическая – рост котировок последних дней прошлой недели порядком “испугал” клиентов, и они все сговорчивее по курсу, чем пользуются как продавцы, так и спекулянты. Но к просто росту котировок за счет спекулятивной раскачки межбанка добавляется несколько объективных экономических “возмутителей спокойствия”. Вот основные:
1). Поведение Нацбанка. Пятничный неожиданно быстрый выкуп утреннего доллара регулятором (купил $50 млн в начале сессии) – практически развернул рынок опять в сторону взлета курса и показал, что НБУ “не хотел” укрепления гривны (иначе бы он дождался просадки курса и только тогда вышел с покупкой). Участники торгов восприняли этот шаг регулятора как откровенный намек на то, что НБУ перестал играть на укрепление нацвалюты;
2). Рост спроса на валюту со стороны крупных покупателей перед концом месяца на фоне поступлений возмещений НДС экспортерам. Это не только позволяет последним придерживать валюту, пока не закончится получаемая от государства гривна, но и играть им “на повышение” за счет роста спроса на валюту. И помогают им активно в этом спекулянты;
3). Наличный рынок. Ценники обменок остаются заложниками происходящего на межбанке и пока особой своей игры против гривны – обменки не ведут. Они лишь подтягивают свои котировки под уровни межбанка. Но разница между наличным курсом и безналичным начинает периодически провоцировать спекулянтов на перелив валюты с одного сегмента валютного рынка на другой и это грозит периодическими атаками на гривну в ближайшее время;
В пользу гривны играет завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ ( в том числе 7-ми летних, новых для нашего рынка). Чиновники надеются на большой интерес к ним со стороны нерезидентов, что добавит от них предложения валюты на межбанке. Иностранцам понадобится гривна, чтобы рассчитаться за эти облигации, и они выйдут на торги с продажей валюты.
В конечном итоге – как и в прошлую пятницу – «курс» на межбанке сегодня сформируют — Нацбанк (с его ценниками при потенциальном выходе на торги с интервенциями) и курсовые ситуативные задачи, а также поведение крупных местных клиентов перед скорым окончанием месяца. Компаниям нужно закрывать свои операции перед отчетной датой, и это все существеннее будет влиять на настроения рынка.
Мы прогнозируем на 27 января объем операций на межбанке в пределах до $ 210-220 млн при совершении до 520-640 сделок с широким коридором по доллару в пределах 24,35-24,60 гривен и полной зависимостью котировок в течение дня от действий местных крупных игроков и Нацбанка.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,44 / 24,48
евро – 26,95 / 26,99
российский рубль – 0,3948 / 0,3959
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве в 2020 году начнут капитально ремонтировать Крещатик3 ч. назад - 481 7
Скупка иностранцами украинских гособлигаций может укрепить гривну - экспертВчера, 21:00 - 1912 4
Украина получила от "Газпрома" плату вдвое больше объема прокачанного газа4 ч. назад - 806 2
Гончарук рассказал, что должно стать "религией" в УкраинеВчера, 11:00 - 2161 2
Увеличение пенсионного возраста признали неконституционнымОколо часа назад - 854 1
Какие работники нужны в столицеВчера, 16:00 - 13244
Как изменятся зарплаты украинцев согласно новому Закону о трудеВчера, 20:03 - 10731
Для ветеранов труда увеличат требование по возрастуВчера, 14:00 - 7418 1
Юрист объяснил, как "эврономерам" избежать штрафаВчера, 19:00 - 2574
Apple начнет сборку бюджетного iPhone в феврале (фото)Вчера, 17:30 - 2260 1
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 712
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 666
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 922
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3780
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 2028