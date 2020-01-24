Межбанк: на котировки повлияют несколько "возмутителей спокойствия"

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно напряженно. Основная причина даже больше психологическая – рост котировок последних дней прошлой недели порядком “испугал” клиентов, и они все сговорчивее по курсу, чем пользуются как продавцы, так и спекулянты. Но к просто росту котировок за счет спекулятивной раскачки межбанка добавляется несколько объективных экономических “возмутителей спокойствия”. Вот основные:

1). Поведение Нацбанка. Пятничный неожиданно быстрый выкуп утреннего доллара регулятором (купил $50 млн в начале сессии) – практически развернул рынок опять в сторону взлета курса и показал, что НБУ “не хотел” укрепления гривны (иначе бы он дождался просадки курса и только тогда вышел с покупкой). Участники торгов восприняли этот шаг регулятора как откровенный намек на то, что НБУ перестал играть на укрепление нацвалюты;

2). Рост спроса на валюту со стороны крупных покупателей перед концом месяца на фоне поступлений возмещений НДС экспортерам. Это не только позволяет последним придерживать валюту, пока не закончится получаемая от государства гривна, но и играть им “на повышение” за счет роста спроса на валюту. И помогают им активно в этом спекулянты;

3). Наличный рынок. Ценники обменок остаются заложниками происходящего на межбанке и пока особой своей игры против гривны – обменки не ведут. Они лишь подтягивают свои котировки под уровни межбанка. Но разница между наличным курсом и безналичным начинает периодически провоцировать спекулянтов на перелив валюты с одного сегмента валютного рынка на другой и это грозит периодическими атаками на гривну в ближайшее время;

В пользу гривны играет завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ ( в том числе 7-ми летних, новых для нашего рынка). Чиновники надеются на большой интерес к ним со стороны нерезидентов, что добавит от них предложения валюты на межбанке. Иностранцам понадобится гривна, чтобы рассчитаться за эти облигации, и они выйдут на торги с продажей валюты.

В конечном итоге – как и в прошлую пятницу – «курс» на межбанке сегодня сформируют — Нацбанк (с его ценниками при потенциальном выходе на торги с интервенциями) и курсовые ситуативные задачи, а также поведение крупных местных клиентов перед скорым окончанием месяца. Компаниям нужно закрывать свои операции перед отчетной датой, и это все существеннее будет влиять на настроения рынка.

Мы прогнозируем на 27 января объем операций на межбанке в пределах до $ 210-220 млн при совершении до 520-640 сделок с широким коридором по доллару в пределах 24,35-24,60 гривен и полной зависимостью котировок в течение дня от действий местных крупных игроков и Нацбанка.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,44 / 24,48

евро – 26,95 / 26,99

российский рубль – 0,3948 / 0,3959

Курсы валют на Межбанке

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