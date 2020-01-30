В НБУ показали, как будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен (фото)

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Национальный банк Украины представил новую банкноту номиналом в 200 гривен, которая будет введена в обращение 25 февраля 2020 года.
Об этом говорится на сайте НБУ.
“На банкноте нового образца номиналом 200 грн сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны), – сообщает пресс-служба НБУ.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Элементы защиты:
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Будут ли изымать старые банкноты номиналом 200 гривен:
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