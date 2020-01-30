В НБУ показали, как будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен (фото)

Национальный банк Украины представил новую банкноту номиналом в 200 гривен, которая будет введена в обращение 25 февраля 2020 года.

Об этом говорится на сайте НБУ.

“На банкноте нового образца номиналом 200 грн сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны), – сообщает пресс-служба НБУ.



Фото: НБУ



Фото: НБУ

Элементы защиты:

многотоновый водяной знак – портретное изображение Л. Украинки и светлый элемент водяного знака – изображение цифрового обозначения номинала (размещен вертикально в правой нижней части многотонового водяного знака);

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защитная лента – полностью погруженная в толщу бумаги защитная полимерная лента с магнитным кодом, на которой при помощи увеличительного стекла можно увидеть прозрачные изображения в прямом и перевернутом виде: «200 ГРН», малый Государственный Герб Украины (тризуб) и подчеркнутое цифровое обозначение номинала «200»;

“оконная” защитная лента – синего цвета с ярко выраженным кинетическим эффектом. Лента имеет изображение номинала «200» и графического знака гривны. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты;

SPARK -элемент – при изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект — постепенные переходы цвета от пурпурного до золотисто-зеленого;

сквозной элемент – изображение цифрового обозначения номинала «200», все элементы которого совпадают и дополняют друг друга во время рассматривания банкноты против света;

латентное изображение – изображение цифрового обозначения номинала – «200»: цифры можно увидеть при рассматривании банкноты на уровне глаз против света под острым углом: темные на светлом фоне – при рассматривании банкноты с длинной стороны; светлые на темном фоне – при рассматривании банкноты с короткой стороны.

рельефные элементы – элементы изображений, шершавость которых ощущается на ощупь; для примера приведены увеличенные изображения: надписи и изображения, элемент для людей с ослабленным зрением, фрагмент портрета;

микротексты – надписи, цифровые и текстовые обозначения номинала, которые повторяются и которые можно прочитать с помощью увеличительного стекла.

Будут ли изымать старые банкноты номиналом 200 гривен:

нет, банкноты образца 2007 и 2019 годов будут находиться в обращении одновременно. После введения в обращение новых 200-гривенных банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты предыдущего образца на новые;

новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года. Постепенно в обращении будет становиться больше новых 200-гривневых банкнот из-за замены изношенных.

Справка Finance.ua: