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Глава Xiaomi подтвердил скорый выход топовой модели Mi 10

Глава Xiaomi подтвердил скорый выход топовой модели Mi 10

22 января Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi, заявил, что компания выпустит Xiaomi Mi 10 в первом квартале этого года.

Ожидается, что новинка станет первой моделью, которая получит новую флагманскую платформу Snapdragon 865.

Лей Цзюнь рассказал, что при рассмотрении сотрудничества между Xiaomi и Qualcomm выяснилось, что все предыдущие топ-смартфоны Xiaomi использовали флагманскую платформу Snapdragon, а в последние годы Xiaomi почти всегда первой использовала наиболее важные процессоры из линейки продуктов Snapdragon.

Например, Xiaomi Mi MIX 2S позволил дебютировать Snapdragon 845, Xiaomi Mi 9 был первым гаджетом на чипе Snapdragon 855. Ожидается, что Xiaomi Mi 10 станет первым устройством со Snapdragon 865, а Redmi K30 5G — первым с Snapdragon 765G.

Лэй Цзюнь подчеркнул, что в Китае официально введено коммерческое использование 5G и Xiaomi выпустит как минимум 10 мобильных телефонов 5G в 2020 году. «Следует надеяться, что благодаря усилиям Xiaomi в отрасли 5G цена мобильных телефонов 5G в 2020 году будет соответствовать ожиданиям потребителей», — сказал основатель компании.

По слухам, премьера Xiaomi Mi 10 и его улучшенной версии Mi 10 Pro произойдет в Китае 10 февраля — примерно за двое суток до того, как 11 февраля Samsung представит в США новые флагманы серии Galaxy S20.

По материалам НВ
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