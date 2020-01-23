Глава Xiaomi подтвердил скорый выход топовой модели Mi 10

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22 января Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi, заявил, что компания выпустит Xiaomi Mi 10 в первом квартале этого года.
Ожидается, что новинка станет первой моделью, которая получит новую флагманскую платформу Snapdragon 865.
Лей Цзюнь рассказал, что при рассмотрении сотрудничества между Xiaomi и Qualcomm выяснилось, что все предыдущие топ-смартфоны Xiaomi использовали флагманскую платформу Snapdragon, а в последние годы Xiaomi почти всегда первой использовала наиболее важные процессоры из линейки продуктов Snapdragon.
Например, Xiaomi Mi MIX 2S позволил дебютировать Snapdragon 845, Xiaomi Mi 9 был первым гаджетом на чипе Snapdragon 855. Ожидается, что Xiaomi Mi 10 станет первым устройством со Snapdragon 865, а Redmi K30 5G — первым с Snapdragon 765G.
Лэй Цзюнь подчеркнул, что в Китае официально введено коммерческое использование 5G и Xiaomi выпустит как минимум 10 мобильных телефонов 5G в 2020 году. «Следует надеяться, что благодаря усилиям Xiaomi в отрасли 5G цена мобильных телефонов 5G в 2020 году будет соответствовать ожиданиям потребителей», — сказал основатель компании.
По слухам, премьера Xiaomi Mi 10 и его улучшенной версии Mi 10 Pro произойдет в Китае 10 февраля — примерно за двое суток до того, как 11 февраля Samsung представит в США новые флагманы серии Galaxy S20.
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