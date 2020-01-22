Милованов объяснил, в чем «победа» 17% роста безработицы (график)

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов уверен, что сейчас никакой “зрады” в статистике по безработице нет.

Об этом он написал в FACEBOOK.

“На самом деле безработица падает, а не растет. Если сравнивать уровень безработицы за 9 месяцев 2018 и 2019 годов, то он снизился на 0,5% – с 8,6 до 8,1 процентов. Но на днях в сети распространяли информацию, что показатель нетрудоустроенных лиц с ноября вырос на 17%, что абсолютно не отражает общую тенденцию рынка труда”, – написал Милованов.

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По его словам, рост официально зарегистрированных с ноября по декабрь происходит каждый год, обычно на 15-17%. Это сезонное явление связано с уменьшением работы в сельском хозяйстве в этот период. Однако, по сравнению с декабрем 2018 года этот показатель упал почти на 1%.

“Есть еще разница между официально зарегистрированным безработными и всеми безработными. 17% – это об официально зарегистрированных. Падение год к году на 1% – это тоже об официально зарегистрированных. А падение на 0,5% безработных – это обо всех безработных, зарегистрированных и нет”, – пояснил министр.

Как отмечается, в Государственную службу занятости обращаются только 22% нетрудоустроенных лиц, то есть статус официально зарегистрированного имеет только каждый 5-й безработный украинец.

Справка Finance.ua:

С 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8408 грн.

Госслужба создала образовательный портал для помощи в трудоустройстве.

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