Милованов объяснил, в чем «победа» 17% роста безработицы (график)

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов уверен, что сейчас никакой “зрады” в статистике по безработице нет.
Об этом он написал в FACEBOOK.
“На самом деле безработица падает, а не растет. Если сравнивать уровень безработицы за 9 месяцев 2018 и 2019 годов, то он снизился на 0,5% – с 8,6 до 8,1 процентов. Но на днях в сети распространяли информацию, что показатель нетрудоустроенных лиц с ноября вырос на 17%, что абсолютно не отражает общую тенденцию рынка труда”, – написал Милованов.
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По его словам, рост официально зарегистрированных с ноября по декабрь происходит каждый год, обычно на 15-17%. Это сезонное явление связано с уменьшением работы в сельском хозяйстве в этот период. Однако, по сравнению с декабрем 2018 года этот показатель упал почти на 1%.
“Есть еще разница между официально зарегистрированным безработными и всеми безработными. 17% – это об официально зарегистрированных. Падение год к году на 1% – это тоже об официально зарегистрированных. А падение на 0,5% безработных – это обо всех безработных, зарегистрированных и нет”, – пояснил министр.
Как отмечается, в Государственную службу занятости обращаются только 22% нетрудоустроенных лиц, то есть статус официально зарегистрированного имеет только каждый 5-й безработный украинец.
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