ФГВФЛ обратится в правоохранительные органы по поводу махинаций с продажей пула

ФГВФЛ готовит документы для обращения в правоохранительные органы по поводу ситуации, сложившейся вокруг продажи пула с якорным активом в виде кредита с Кременчугским мясокомбинатом в залоге.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования.

Причиной такого решения стало грубое нарушение условий аукциона со стороны организатора торгов – «Универсальной товарно-сырьевой биржи», которая допустила к участию в аукционе одного из участников без оплаты им гарантийного взноса. Этим участником является компания ООО «Бизнесресурс-Украина», которая стала победителем голландского аукциона, предложив за пул более 304 млн грн и таким образом в два раза превысив цену ближайшего конкурента. Однако компания не заплатила за приобретенный пул, хотя имела на это целый месяц.

В случаях отказа компании платить за лот, согласно регламенту торгов, Фонд должен взыскать гарантийный взнос и признать победителем участника, который сделал второе по величине ценовое предложение. В данном случае – это компания «Инвестохиллс Веста», которая предложила 150,5 млн грн. Однако оказалось, что компания ООО “Бизнесресурс-Украина” такой гарантийный взнос вообще не делала с молчаливого согласия на то биржи – организатора торгов.

В Фонде отмечают, что, учитывая грубое нарушение условий участия в аукционе, Фонд гарантирования считает его искаженным и отменяет его результаты. В действиях организатора и участников торгов усматриваются признаки возможного умышленного заговора. Фонд обратится в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств и в случае доказательства этих фактов причастные к махинациям понесут ответственность.

Фонд осуждает любые попытки завладеть активами, выставленными на продажу, в обход прозрачной и конкурентной борьбы, поскольку именно она обеспечивает максимальные поступления средств, направляемых на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков.