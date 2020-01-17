Экс-директора коммунального предприятия подозревают в нанесении убытков государству почти на 13 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору одного из коммунальных предприятий в нанесении ущерба государству в более 12,87 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Так, действия бывшего чиновника квалифицировали по статье о «злоупотреблении властью или служебным положением». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Правоохранители установили, что в 2015 году подозреваемый, зная о наличии денег на счетах предприятия, умышленно не платил налог на добавленную стоимость и платежи по договорам о субкредитования.

«Речь идет о договорах, заключенных между министерствами Украины и коммунальным предприятием, которыми коммунальному предприятию дано право пользоваться займом, предоставленным Украине Международным банком реконструкции и развития», – рассказали в Бюро.

Таким образом, подозреваемый искусственно создал задолженность предприятия по этим платежам и в дальнейшем получил субвенцию от государства на ее погашение.