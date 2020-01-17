Николаевский морпорт передали в концессию катарской компании

Государственное предприятие “Стивидорная компания “Ольвия” в Николаеве передали в концессию катарской компании QTerminals.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в FACEBOOK.

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“Второй победитель на концессию портов за неделю – есть! Доверие к Украине в мире усиливается… Завершился концессионный конкурс в порту “Ольвия”. Победитель – компания из Катара QTerminals. Это ведущий портовый оператор Катара”, – написал Гончарук.

Также, по его информации, украинский бюджет получит ежегодные концессионные платежи – 82 млн грн и обязательства – 3,4 млрд гривен (за 5 лет); средства для развития местной инфраструктуры Николаевщины – 80 млн грн.

Кроме того, Гончарук отметил, что концессия – это лучший способ привлечения средств в порт, при этом он полностью остается в государственной собственности. “Уверен, что опытный инвестор модернизирует инфраструктуру порта, привлечет новые грузы и маршруты, будет способствовать обогащению и развитию Николаева и Украины” , – отметил глава Кабмина.

Катарская компания QTerminals занимается портовыми операциями и морскими перевозками, осуществляет перевалку грузов.