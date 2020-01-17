Кабмин планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы

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Кабинет Министров Украины планирует привлечь 26 млн евро помощи Европейского Союза для проведения земельной реформы, в частности, для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
“Правительство планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для улучшения прозрачного управления с/х ресурсами и проведения земельной реформы. Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия “Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине”, – написал Гончарук.
По его словам, в случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по таким направлениям, как институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности, поддержка малых фермерских хозяйств и поддержка земельной реформы.
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