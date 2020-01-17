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Кабмин планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы

Кабмин планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы

Кабинет Министров Украины планирует привлечь 26 млн евро помощи Европейского Союза для проведения земельной реформы, в частности, для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Правительство планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для улучшения прозрачного управления с/х ресурсами и проведения земельной реформы. Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия “Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине”, – написал Гончарук.

По его словам, в случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по таким направлениям, как институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности, поддержка малых фермерских хозяйств и поддержка земельной реформы.

По материалам УНН
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