ДТЭК: каждая десятая авария электросетей Киева на совести строителей и коммунальщиков

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ДТЭК Киевские электросети призывает строителей и коммунальщиков, перед началом земляных работ, обязательно обращаться к оператору системы распределения. Это необходимо во избежание аварийных ситуаций на сетях и предусмотрено действующим законодательством (в частности Государственными строительными нормами). Пренебрежение этими требованиями только в прошлом году стало причиной 144 повреждений подземных линий города Киева.
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«Мы проанализировали причины аварий на кабельных линиях, произошедших в 2019 году. Выяснили, что каждая десятая вызвана деятельностью организаций (коммунальных, строительных и т.п.), которые выполняли работы в зоне прохождения электросети. Если бы они заранее к нам обратились за разрешением и консультацией, то этого можно было бы избежать», – отметил Денис Бондарь, операционный директор ДТЭК Киевские электросети.
Часто, проводя земляные работы, их исполнители к энергетикам вообще не обращаются, а о наличии силового кабеля узнают уже когда его повредили. Такие действия подвергают опасности строителей, подрывают стабильность электроснабжения домов киевлян и надежность работы всей энергосистемы города. Наносят материальный ущерб виновным в повреждениях, киевлянам и ДТЭК Киевские электросети.
«Обращаюсь ко всем с просьбой перед началом земляных работ в обязательном порядке обращаться к оператору системы распределения, которым в Киеве является ДТЭК Киевские электросети. Из-за действий «горе-копателей» в 2019 году произошло 110 обрывов кабеля 10 кВ и 34 повреждения сети 0,4 кВ. Это не произошло бы, если бы все было сделано по правилам», – подытожил Денис Бондарь.
Напомним, в течение 2019 года столичные энергетики капитально отремонтировали 110 километров воздушных электрических линий, 688 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Особое внимание уделили сетям, непосредственно питающим электричеством дома киевлян. Благодаря этому столичные многоэтажки получили 114 совершенно новых и надежных линий 0,4 кВ общей протяженностью более 17 км. Всего в ремонтную кампанию 2019 года ДТЭК Киевские электросети вложил почти 110 миллионов гривен.
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