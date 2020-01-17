ДТЭК: каждая десятая авария электросетей Киева на совести строителей и коммунальщиков

ДТЭК Киевские электросети призывает строителей и коммунальщиков, перед началом земляных работ, обязательно обращаться к оператору системы распределения. Это необходимо во избежание аварийных ситуаций на сетях и предусмотрено действующим законодательством (в частности Государственными строительными нормами). Пренебрежение этими требованиями только в прошлом году стало причиной 144 повреждений подземных линий города Киева.

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«Мы проанализировали причины аварий на кабельных линиях, произошедших в 2019 году. Выяснили, что каждая десятая вызвана деятельностью организаций (коммунальных, строительных и т.п.), которые выполняли работы в зоне прохождения электросети. Если бы они заранее к нам обратились за разрешением и консультацией, то этого можно было бы избежать», – отметил Денис Бондарь, операционный директор ДТЭК Киевские электросети.

Часто, проводя земляные работы, их исполнители к энергетикам вообще не обращаются, а о наличии силового кабеля узнают уже когда его повредили. Такие действия подвергают опасности строителей, подрывают стабильность электроснабжения домов киевлян и надежность работы всей энергосистемы города. Наносят материальный ущерб виновным в повреждениях, киевлянам и ДТЭК Киевские электросети.

«Обращаюсь ко всем с просьбой перед началом земляных работ в обязательном порядке обращаться к оператору системы распределения, которым в Киеве является ДТЭК Киевские электросети. Из-за действий «горе-копателей» в 2019 году произошло 110 обрывов кабеля 10 кВ и 34 повреждения сети 0,4 кВ. Это не произошло бы, если бы все было сделано по правилам», – подытожил Денис Бондарь.

Напомним, в течение 2019 года столичные энергетики капитально отремонтировали 110 километров воздушных электрических линий, 688 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Особое внимание уделили сетям, непосредственно питающим электричеством дома киевлян. Благодаря этому столичные многоэтажки получили 114 совершенно новых и надежных линий 0,4 кВ общей протяженностью более 17 км. Всего в ремонтную кампанию 2019 года ДТЭК Киевские электросети вложил почти 110 миллионов гривен.

Справка Finance.ua:

ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

Группа развивает бизнес по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределения электроэнергии по электросетям, поставкам электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 27 млрд грн. В ДТЭК работают 80 тыс. сотрудников.