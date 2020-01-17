Дома Укрбуда: Киевгорстрой начал процесс инвентаризации

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Передача объектов “Укрбуда” в управление “Киевгорстроя” проходит по намеченному графику. На сегодняшний день продолжается процесс инвентаризации и подсчетов.
Об этом сообщили в “Киевгорстрое”.
“Проведена инвентаризации всех остатков, всех недоплат. Как по жилым, так и по нежилым, и по паркингам. Есть полный акт сверки между ФФС (Фонд финансирования строительства. – Ред.) и “Укрбудом”. На сегодняшний день мы знаем количество денег, которое сможем получить от продажи всех оставшихся непроданных активов”, – заявили в компании.
На данном этапе проводится техническая инвентаризация каждого объекта, говорят в “Киевгорстрое”. Выполняется дефектный акт по незаконченным работам. Он даст возможность понять, сколько денег нужно потратить на каждый объект и в общем, чтобы закончить проекты, которые продавались “Укрбудом” (начатые и не начатые строиться).
“Мы хотим свести баланс. Параллельно мы принимаем участие во внесении правок в положение КГГА от 19.12.2019г. №460/8033 об уплате паевых взносов, чтобы освободить от них все объекты “Укрбуда”, – сообщили в холдинговой компании.
Параллельно в “Киевгорстрое” работают над снятием арестов с участков “Укрбуда”.
“Ведутся переговоры с ГИУ (Государственное ипотечное учреждение. – Ред.) о выделении денежных средств для окончания строительства данных объектов. Готовятся акты приема-передачи. 5 уже находятся в процессе подписания между заказчиками и предприятиями “Укрбуда”, – говорят застройщики.
В “Киевгорстрое” заверили инвесторов, что достройка домов “Укрбуда” и возведение их собственных объектов никак друг на друга не повлияют.
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