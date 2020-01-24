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В 2019 году объемы строительства выросли на 20%: лидеры продаж

В 2019 году объемы строительства выросли на 20%: лидеры продаж

По итогам 2019 года предприятия Украины произвели строительных работ на сумму 177 млрд грн. Индекс строительной продукции относительно 2018 года составил 120%.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«В 2019 году строительная отрасль продолжила демонстрировать стабильный рост. И это учитывая большой рывок, который состоялся в отрасли в предыдущие годы. Мы сохранили и улучшили прежние показатели. Было произведено строительных работ на 177 млрд грн. Относительно 2018 года – это рост на 20%», – сообщил он.

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По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 123,3%, зданий – 116,3% (жилых – 103%, нежилых – 127,4%).

Лидеры по объемам выполнения строительных работ:

  • Днепропетровская область – 19,5 млрд грн,
  • Одесская область – 17,3 млрд грн,
  • Харьковская область – 14,7 млрд грн,
  • Киевская область – 10,3 млрд грн,
  • г. Киев – 41,2 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Стоимость квадратного метра в городах Украины:

  • Киев – 24-35 тыс. грн за метр квадратный.
  • Одесса – 21 тыс. грн за метр квадратный.
  • Днепр – 15,6 тыс. грн за метр квадратный.
  • Львов – 19,9 тыс. грн за метр квадратный.
  • В мире вторым после Мюнхена по риску формирования пузыря на рынке недвижимости является Торонто. В таких городах, как Бостон, Дубай, Милан, жилье считается оцененным справедливо.
По материалам Finance.UA
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