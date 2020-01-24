В 2019 году объемы строительства выросли на 20%: лидеры продаж

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По итогам 2019 года предприятия Украины произвели строительных работ на сумму 177 млрд грн. Индекс строительной продукции относительно 2018 года составил 120%.
Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
«В 2019 году строительная отрасль продолжила демонстрировать стабильный рост. И это учитывая большой рывок, который состоялся в отрасли в предыдущие годы. Мы сохранили и улучшили прежние показатели. Было произведено строительных работ на 177 млрд грн. Относительно 2018 года – это рост на 20%», – сообщил он.
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По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 123,3%, зданий – 116,3% (жилых – 103%, нежилых – 127,4%).
Лидеры по объемам выполнения строительных работ:
Стоимость квадратного метра в городах Украины:
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