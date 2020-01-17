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Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)

Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)

Новый смартфон компании Samsung Galaxy Z Flip будет иметь режим ноутбука.

Так, когда одна половина устройства будет перпендикулярна другой, смартфон будет удобно использовать в режиме импровизированного ноутбука. При этом запущенные программы будут отображаться только в верхней вертикальной части устройства. Об этом сообщил индийский инсайдер Ишан Агарвал в Twitter.

Емкость флэш-памяти устройства составит 256 ГБ, аккумуляторная батарея, состоящая из двух частей, будет иметь емкость от 3300 до 3500 мА/ч. В Galaxy Z Flip будет 12-мегапиксельная основная камера и 10-мегапиксельная фронтальная. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой One UI 2.1. Телофон будет доступен в двух цветах – черный и фиолетовый.

Презентация Samsung Galaxy Z Flip должна состоятся на западе Galaxy Unpacked 11 февраля этого года.


Фото: Twitter

По материалам Газета по-Украински
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