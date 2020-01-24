Влада Борох: антирейдерские комиссии 2.0

Несмотря тот факт, что борьба с рейдерским захватом как бизнеса, так и недвижимого имущества лиц продолжается уже не первый год, государство все равно не имеет в своем арсенале действенных методов борьбы с этим преступным явлением.

Очевидно, что политика противодействия требовала перезапуска деятельности всей государственной системы в этой сфере. Обновить нужно было многое: подход Минюста и в некоторых случаях правоохранительных органов, расширение их полномочий, состав или даже формат государственных исполнительных органов, деятельность которых направлена ​​на защиту и восстановление нарушенных прав лиц. И, наконец, законодатель сделал шаг в сторону совершенствования действующей системы._

Начало 2020 года ознаменовалось вступлением в силу подзаконных нормативно-правовых актов, связанных с урегулированием вопросов обжалования действий и бездействия государственных регистраторов и субъектов государственной регистрации. Среди них: Постановление Кабмина № 1150 от 24.12.2019 и Приказ Минюста № 71/5 от 09.01.2020.

Что же это меняет?

1. Утратил силу Приказ Минюста № 37/5 «О деятельности Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации и Комиссии по аккредитации субъектов государственной регистрации и мониторинга соответствия таких субъектов требованиям аккредитации», в связи с чем вышеуказанные Комиссии прекратили существовать;

2. Отныне при Минюсте и в его территориальных органах стали действовать Коллегии по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции (далее – Коллегии).

Первое заседание вновь созданной Коллегии при Минюсте состоялось уже через неделю после запуска. Ее члены настроены решительно: планируется рассмотрение всех жалоб, которые не были рассмотрены старой Комиссией в прошлом году, уже в ближайшее время;

3. Существенно изменился состав и количество лиц, входящих в состав Коллегии (для сравнения, в состав Комиссии должно было входить не менее 5 человек). Новая Коллегия будет состоять из сопредседателей (количество которых должно быть не менее двух человек), секретаря и ее членов. При этом, минимальный состав Коллегии – 3 человека. Сейчас при Минюсте действует комиссия, состоящая из 11 человек;

4. Приглашенные лица для рассмотрения жалобы, по сути, теперь обязательно приглашаются путем размещения сообщений о рассмотрении на официальном сайте Минюста и одним из дополнительных способов: через телефонограмму или по электронной почте (ранее все три способа оповещения были альтернативными);

5. Сокращены сроки рассмотрения жалоб на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа (с пяти до одного дня), что значительно ускоряет всю процедуру рассмотрения жалоб;

6. Расширен перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы;

7. В случае выявления нарушений закона, Коллегии будут составлять административные протоколы за административные правонарушения, предусмотренные ст. 166-11 (нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) и 166-23 (нарушение порядка регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений);

8. Жалобы на существенные нарушения теперь будут рассматриваться безотлагательно Минюстом без созыва Коллегии, лично Министром юстиции;

9. Минюст сможет принять решение в отношении нарушителя об аннулировании доступа к ЕГР.

Что делать владельцам в случае нарушения их прав?

Подготовить жалобу на решение, действия или бездействие регистратора;

Обратиться с ней в Минюст или в его территориальные органы;

Ждать решения о соответствии поданной жалобы на предмет отсутствия оснований для отказа в удовлетворении, оснований для ее пересылки по принадлежности и нарушений действующего законодательства;

Появиться на рассмотрение жалобы (по возможности);

В случае получения неудовлетворительного результата – обжаловать решение, действие или бездействие Минюста, его территориальных органов и Коллегии, которая непосредственно рассматривала жалобу в суде.

Рейдерские захваты – это больная «рана» украинских владельцев бизнеса и имущества. Чем больше государство борется с черным рынком деяний в сфере государственной регистрации, тем больше методов и вариантов захвата появляется со стороны правонарушителей.

Надеемся, что такой комплексный подход к реструктуризации и обновлению как субъектного состава, так и возможностей нового совещательного органа сможет минимизировать и, в дальнейшем, ликвидировать эту существенную проблему.

Влада Борох, юрист TOTUM LF