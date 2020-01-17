В Европе газ уже подешевел - Коболев

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После подписания транзитного контракта между Украиной и РФ европейские потребители ощутили снижение цены на газ, в ближайшее время это смогут почувствовать и в Украине.
Об этом во время выступления на форуме в Давосе сказал председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.
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“Что мы видим сейчас, положительное разрешение конфликтной ситуации привело к значительному снижению цены на газ. Это почувствовали многие потребители в Европе и, мы надеемся, в ближайшем будущем украинские потребители также получат преимущества от снижения цены”, – сказал Коболев.
По его словам, Нафтогаз был скептически настроен в отношении возможности подписания контракта еще в ноябре-декабре 2019 года.
“Я думал, что кризиса очень трудно будет избежать, поэтому мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к кризису. То же сделали и европейские страны. Также мы завершили анбандлинг – это было большим вызовом в последние годы”, – отметил глава Нафтогаза.
Он называет подписанный контракт “приемлемым компромиссом” для сторон.
“Когда появилось ожидание, что контракт может быть подписан, Нафтогаз сделал все целесообразные шаги, чтобы найти компромисс. Приемлемый компромисс был найден”, – подчеркнул Коболев.
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