Частные бухгалтеры, обслуживающие ФЛП, начнут проверять операции клиентов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада в декабре 2019 года приняла закон, согласно которому увеличился порог суммы, подлежащей проверке (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн), стало меньше оснований для проверки операций. Но проверяющих стало больше – теперь среди них и частные бухгалтеры.
Согласно изменениям в законодательство, бухгалтеры, оказывающие частные услуги, становятся субъектами первичного финансового мониторинга.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на странице у FACEBOOK
Теперь они также должны проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Госслужбу финмониторинга.
“Однако это не значит, что бухгалтеры превратят свою работу в сплошной поиск подозрительных операций. Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, проводят понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не нужно каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тыс. грн”, – отметила министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине требуют отменить новые монетыВчера, 12:40 - 11227 15
УЗ отдадут в управление немецкой Deutsche Bahn на 10 лет - ГончарукВчера, 09:45 - 2521 15
Дубилет назвал главные причины сокращения населения в УкраинеВчера, 20:23 - 1423 7
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивкуВчера, 14:01 - 3906 5
В Украине пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работниковВчера, 12:00 - 1498 4
Ryanair устроил распродажу миллиона билетовВчера, 16:16 - 12020
В Украине требуют отменить новые монетыВчера, 12:40 - 11227 15
Межбанк: большой спрос будет "давить" на курсВчера, 11:25 - 6732 1
Что изменилось в порядке учета плательщиков ЕСВВчера, 20:04 - 5782
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивкуВчера, 14:01 - 3906 5
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)Вчера, 16:10 - 204
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 453
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3068
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1689
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1508 1