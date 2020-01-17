Частные бухгалтеры, обслуживающие ФЛП, начнут проверять операции клиентов

Верховная Рада в декабре 2019 года приняла закон, согласно которому увеличился порог суммы, подлежащей проверке (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн), стало меньше оснований для проверки операций. Но проверяющих стало больше – теперь среди них и частные бухгалтеры.

Согласно изменениям в законодательство, бухгалтеры, оказывающие частные услуги, становятся субъектами первичного финансового мониторинга.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на странице у FACEBOOK

Теперь они также должны проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Госслужбу финмониторинга.

“Однако это не значит, что бухгалтеры превратят свою работу в сплошной поиск подозрительных операций. Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, проводят понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не нужно каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тыс. грн”, – отметила министр.

Справка Finance.ua:

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