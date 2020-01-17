Мария Золотарева: невиновный плательщик налогов. Можно ли избежать ответственности?

Принятый в целом 16 января 2020 года законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» (далее – Закон) вызвал широкий резонанс не только в профессиональной среде бухгалтеров, налоговых консультантов и юристов, но и, что вполне предсказуемо, обсуждается самими плательщиками налогов.

Налоговая реформа – 2020. Можем так в целом охарактеризовать его содержание. На сегодняшний день Закон не подписан Президентом Украины, на сайте Верховного Совета Украины его текст представлен не в окончательной редакции с таблицей поправок, на рассмотрении постановление о его отмене. Но, рискуем предположить, что принятый закон все-таки вступит в силу с 01.07.2020 года.

Сразу же отметим, что предложенные Законом новации имеют позитивные и негативные аспекты, устраняют технические и логические несогласованности, существующие ранее в Налоговом кодексе Украины (далее – НКУ) и, наоборот, создают новые. В данной колонке мы остановимся на нововведениях, касающихся вины и умысла плательщика в совершении налогового правонарушения, как обязательных условий для применения отдельных финансовых санкций.

«Виновные» финансовые санкции

Ранее, по общему правилу, финансовая ответственность наступала, не учитывая, виноват ли был плательщик налогов или нет. Исключение касалось лишь случаев не поступления налоговых платежей в бюджет по вине банка, что освобождало плательщика от ответственности за неуплату.

В свою очередь Законом предлагается перечень финансовых санкций, для применения которых налоговому органу необходимо доказать наличие вины и умысла в деяниях плательщика налогов. Таких финансовых санкций немного. Отдельно среди них следует отметить следующие:

штраф в размере 25 % от суммы налогового и/или иного денежного обязательства, начисленного контролирующим органом;

штраф в размере 50 % суммы налогового и/или иного денежного обязательства, завышения суммы бюджетного возмещения, если недоплата бюджет превышает 1000 минимальных заработных плат;

штраф в двойном размере сумм налоговых льгот в случае, если плательщик использовал льготы не по назначению или вопреки условиям и целям их предоставления;

штраф в размере 25 % от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) денежного обязательства в бюджет;

штраф в размере 50 % от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) налогового обязательства при повторном нарушении сроков уплаты, если сумма недоплаты превышает 1000 минимальных заработных плат.

Что такое умысел и вина налогоплательщика при совершении налогового правонарушения?

Согласно Закону, лицо считается виновным в совершении правонарушения, если в установленном законом порядке будет установлено, что такое лицо имело возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом предусмотрена ответственность, но не приняло достаточных мер для их соблюдения.

Меры считаются достаточными, если контролирующий орган не докажет, что плательщик действовал неразумно, недобросовестно и без должной осмотрительности.

Как видим, фактически речь идет о том, что законодателем были перенесены в «законодательную площадь» существующие судебные доктрины добросовестности (недобросовестности) налогоплательщика и необоснованной налоговой выгоды, что на практике, предполагаем, будет сводиться к тому, что именно плательщик будет вынужден доказывать обоснованность своих действий: разумность, добросовестность и должную осмотрительность, критерии которых носят субъективный характер.

В соответствии с Законом, действия считаются умышленными в случае, если существуют подтвержденные контролирующим органом обстоятельства, которые свидетельствуют, что плательщик “удавано”, целенаправленно создал условия, которые не могут иметь иной цели, кроме как невыполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных данным Кодексом и другим законодательством, контроль за которым возложен на контролирующие органы.

Мы не случайно указали буквальный перевод данных норм, поскольку предполагаем, что их текст будет неоднократно поддаваться разночтениям и критике.

Так, еще на первых курсах юридических вузов студенты узнают, что правонарушением является виновное деяние. Вина является субъективной стороной правонарушения и характеризует субъективное (внутреннее, психическое) отношение лица к совершенному общественно вредному деянию и его последствиям.

Психическое отношение к деянию образует вину, которая выражается в формах умысла. Умысел имеет место в случае, если лицо желает и предвидит наступление общественно вредных последствий своего поведения.

Он подразделяется на прямой (способность лица предвидеть и желать наступления общественно вредных последствий) и косвенный (способность лица осознавать общественно вредный характер совершаемого деяния, предвидеть наступление вредных последствий противоправного деяния и сознательно допускать, но не желать их наступления).

Отметим, что налоговое правонарушение – это отдельный вид правонарушения.

Однако, видимо, законодатель решил отойти от «догм» теории права и предложить свою версию вины и умысла в контексте деяний налогоплательщика. Мы уже не говорим о том, что вопрос вины и умысла юридического лица как такового носит достаточно спорный характер и требует дополнительного правового регулирования.

Законом предусматривается, что для того, чтобы установить факт умышленного совершения налогового правонарушения, контролирующий орган должен доказать наличие следующих обстоятельств:

налогоплательщик действовал неразумно, недобросовестно и без должной осмотрительности. Предполагаем, что речь в общем идет о том, что необходимо доказать тот факт, что лицо знало или по всем обстоятельствам, проявив разумную осмотрительность, должно было знать о нарушении ним норм НКУ .

созданные плательщиком налогов условия имеют только одну цель – невыполнение или ненадлежащее выполнение норм НКУ и/или другого законодательства, контроль за исполнением которого возложен на налоговые органы.

плательщик налогов «удавано» и целенаправленно создал данные условия. Сознательно не переводим термин «удавано», применимый в Законе, поскольку в Академическом толковом словаре украинского языка в наличии диаметрально разные трактования понятия «удаваний» как «умисно зроблений, неприродний, «напускний (про чиюсь поведінку, манеру триматися тощо)», «підроблений під що-небудь справжнє», «розрахований на створення певного враження, несправжній». Как следствие, замысел законодателя остается «за занавесом».

В который раз обращает на себя внимание несовершенство юридической техники действующего законодательства. Скорее можно говорить о том, что посыл был таков: необходимо доказать, что плательщик искусственно создал условия для невыполнения требований НКУ. Например, умышленное выведение денежных средств с целью избежать уплаты налогового долга.

P.s. Нам трудно на сегодняшний день представить налогового инспектора в роли, своего рода, «следователя», устанавливающего вину и умысел физического лица или должностных лиц юридического лица в совершении налогового правонарушения. Для этого необходим новый образ мышления.

Более реальным, к сожалению, видится вина и умысел как предмет «торга» и коррупционных рисков. Например, умышленная неуплата налога в бюджет влечет за собою применение 25 % штрафа от суммы, неумышленная – только до 10%. Чем не повод поторговаться? Но это, как говорится, совсем другая история…

Надеемся, что законодатель проявит «добрую» волю и усовершенствует подход к определению вины и умысла налогоплательщика. Иначе приведенные выше законодательные положения не столько станут противоречивыми и «иллюзорными», сколько рискуют быть «правомерным основанием» для необоснованного давления со стороны контролирующих органов.

И это, в свою очередь, только усилит антагонистические отношения между налоговыми органами и плательщиками налогов, что потребует от последних максимального применения всех инструментов и способов юридической защиты.

Мария Золотарева, адвокат, руководитель практики налогового и таможенного права АО «Вдовичен и партнеры»