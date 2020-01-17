Дубилет назвал главные причины сокращения населения в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Главными причинами сокращения населения Украины являются миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.
Об этом заявил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет журналистам в Киеве.
Читайте также: Стало известно количество населения в Украине
«Есть три больших блока: первый — оккупированные территории, второй — негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают обратно, и третий, к сожалению, – это демографический тренд, у нас смертей больше, чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения», — отметил министр.
По его словам, больше всего на сокращение населения влияют именно второй и третий факторы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина к 2050 г. откажется от угольной генерации, достигнет доли ВИЭ в 70% - Минэкоэнерго14 ч. назад - 685 10
УЗ отдадут в управление немецкой Deutsche Bahn на 10 лет - Гончарук11 ч. назад - 2012 9
В Украине теперь можно пользоваться мобильной связью в самолетах: ценыВчера, 19:03 - 2592 9
В Украине требуют отменить новые монеты8 ч. назад - 6750 8
"Нова Пошта" планирует инвестировать в развитие 100 миллионов долларов за год13 ч. назад - 3007 7
В Украине требуют отменить новые монеты8 ч. назад - 6750 8
Найман пугает мировым долговым кризисомВчера, 21:00 - 6088 1
Межбанк: большой спрос будет "давить" на курс9 ч. назад - 5232 1
Ryanair устроил распродажу миллиона билетов4 ч. назад - 4456
"Нова Пошта" планирует инвестировать в развитие 100 миллионов долларов за год13 ч. назад - 3007 7
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)4 ч. назад - 80
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Вчера, 17:10 - 346
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2927
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1609
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1442 1