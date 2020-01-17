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Дубилет назвал главные причины сокращения населения в Украине

Дубилет назвал главные причины сокращения населения в Украине

Главными причинами сокращения населения Украины являются миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет журналистам в Киеве.

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«Есть три больших блока: первый — оккупированные территории, второй — негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают обратно, и третий, к сожалению, – это демографический тренд, у нас смертей больше, чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения», — отметил министр.

По его словам, больше всего на сокращение населения влияют именно второй и третий факторы.

По материалам hromadske.tv
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