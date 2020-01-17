Межбанк: напуганные покупатели попались "на крючек" спекулянтов

Четверг на валютном рынке прошел очень интересно и драматично. По факту – после “войны нервов” между покупателями и продавцами и активного разогрева курса к уровням выше 24,55 гривны за доллар – выход на торги Нацбанка с продажей валюты на максимально высоких уровнях котировок и последующий за этим откат курса почти к уровням закрытия вторника 21 января. Произошли классические валютные качели с массированным разогревом рынка, спекулятивным снятием с этого “сливок” и затем провалом котировок в результате выхода Нацбанка с интервенциями.

“Напуганные” ростом котировок последних дней покупатели оказались легкой добычей для спекулянтов. И слишком быстро повелись на игру “на повышение”. Заработал и Нацбанк, который продавал сегодня доллар по 24,55 гривен, а затем и чуть пониже. Развернув своими действиями межбанк с тренда “на повышение” на существенное снижение к концу дня – у регулятора теперь появился шанс на дальнейший откуп доллара по более низким ценам в ближайшие дни. А спекулянты уже второй день подряд очень неплохо зарабатывают на таких валютных качелях.

Ход торгов:

Стартовав с 24,49/24,53 гривен (что сразу было существенно выше вчерашнего закрытия 24,41/24,45) — к 11 часам доллар стремительно вырос до 24,54/24,565. Спрос существенно превышал предложение и напуганные покупатели с обреченностью скупали валюту по спекулятивным ценам. НБУ дождался пика напряжения на торгах и вышел с продажей по 24,55 гривен. Это сбило котировки до 24,51/24,54 к 12 часам и до 24,48/24,51 к обеду. НБУ еще “дозалил” валюты на рынок по ценам чуть ниже уровня в 24,55 гривен, чем окончательно изменил расклад спроса и предложения на торгах.

После обеда курс быстро пошел вниз. Если на 14:00 котировки еще находились в пределах 24,44/24,47 гривен за доллар, то к 15:00 они просели до 24,415/24,445 гривен, к 16:00 – до 24,33/24,36 гривен, а к завершению торгов – и вовсе до 24,27/24,30.

Главные события 23 января на межбанке:

1) Спекулятивный взлет доллара с утренних котировок 24,49/24,53 гривен до 24,54/24,565 в первые часы сессии, а затем после интервенций Нацбанка по продаже валюты – провал котировок до 24,27/24,30 к завершению сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но продавал доллар через Matching в пределах 24,55 гривен и чуть ниже. Всего по расчетам «Минфина» продал как минимум $30-50 млн, чем полностью развернул рынок с роста курса в сторону резкого удешевления валюты;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,5401 гривен, а официальный на 24 января составил 24,5212 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,42 / 24,45

евро – 27,08 / 27,11

российский рубль – 0,3948 / 0,3954

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1043 / 1,1044

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