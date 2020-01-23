Назван европейский лидер автомобильного рынка

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Статистика продаж в Европе за 2019 год выявила нового лидера продаж и неожиданное распределение последующих позиций.
Показатели подтвердили, что наибольшее число проданных автомобилей имеет Volkswagen Group, которые показали прирост в 24,5% в сравнении с предшествующим годом. Этот бренд оказался самым популярным у европейцев.
На вторую позицию вырвались французы из PSA Group, показав серьезный рывок и добившись доли рынка в 15,6%. Им удалось серьезно опередить обычно главенствующих соотечественников из Renault, которые добились лишь 10,5% доли рынка.
Четвертое место заняли корейцы из Hyundai. А немцы из BMW и Daimler расположились лишь на пятом и шестом местах соответственно.
В целом продажи в Европе новых автомобилей показали незначительный, но прирост в 1,2 процента. Наибольшее число автомобилей приобрели в Литве (+43,2%), Румынии (+23,4%) и Венгрии (+15,6%).
Самым активным месяцем стал декабрь, поскольку к концу года почти все автомобильные компании представили автомобили с соответствующими новым стандартам выхлопами, а приобретать автомобиль, которому запретят въезд в большую часть городов Европы, бессмысленно.
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