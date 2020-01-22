0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Электрокроссовер Jaguar I-Pace стал самым продаваемым новым электромобилем в Украине по итогам 2019 года

Электрокроссовер Jaguar I-Pace стал самым продаваемым новым электромобилем в Украине по итогам 2019 года

Украинское подразделение компании Jaguar сообщило, что лидером сегмента новых электромобилей в 2019 году стал электрокроссовер Jaguar I-Pace (а не Hyundai KONA Electric). Этот электромобиль выбрали 148 покупателей в Украине, что составило 22% доли рынка.

Для сравнения — новые электромобили Tesla (все модели суммарно — Model 3, Model X, Model S) и BMW охватили 20% и 13% украинского рынка соответственно.

Представленный украинцам в декабре 2018 года первый полностью электрический автомобиль Jaguar уже за первый год продаж стал лидером в своем сегменте. За 2019 год в Украине было зарегистрировано 148 электромобилей I-PACE, что составило практически половину регистраций Jaguar в стране за этот период (43%).

Представители бренда отметили, что по сравнению с дизельным двигателем, электрокар I-PACE сэкономит до 150 тыс. гривен за три года использования авто. Ранее эксперты подсчитали, что для пробега в 2500 км ему хватит заряда стоимостью 400 гривен по ночному тарифу (функция Timed Charging идентифицирует точное время подзарядки) и 800 гривен – по дневному. Аналог для дизельного авто составит 5350 гривен.

Также они упомянули длинный ряд наград I-PACE — только в 2019 году электрокроссовер получил 66 мировых наград. Среди них «Автомобиль 2019» (World Car of the Year), «Европейский автомобиль года» (European Car of Year), «Самый экологически чистый автомобиль 2019» (World Green Car), «Лучший автомобильный дизайн 2019» (World Car Design of the Year).

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.