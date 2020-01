Электрокроссовер Jaguar I-Pace стал самым продаваемым новым электромобилем в Украине по итогам 2019 года

Украинское подразделение компании Jaguar сообщило, что лидером сегмента новых электромобилей в 2019 году стал электрокроссовер Jaguar I-Pace (а не Hyundai KONA Electric). Этот электромобиль выбрали 148 покупателей в Украине, что составило 22% доли рынка.

Для сравнения — новые электромобили Tesla (все модели суммарно — Model 3, Model X, Model S) и BMW охватили 20% и 13% украинского рынка соответственно.

Представленный украинцам в декабре 2018 года первый полностью электрический автомобиль Jaguar уже за первый год продаж стал лидером в своем сегменте. За 2019 год в Украине было зарегистрировано 148 электромобилей I-PACE, что составило практически половину регистраций Jaguar в стране за этот период (43%).

Представители бренда отметили, что по сравнению с дизельным двигателем, электрокар I-PACE сэкономит до 150 тыс. гривен за три года использования авто. Ранее эксперты подсчитали, что для пробега в 2500 км ему хватит заряда стоимостью 400 гривен по ночному тарифу (функция Timed Charging идентифицирует точное время подзарядки) и 800 гривен – по дневному. Аналог для дизельного авто составит 5350 гривен.

Также они упомянули длинный ряд наград I-PACE — только в 2019 году электрокроссовер получил 66 мировых наград. Среди них «Автомобиль 2019» (World Car of the Year), «Европейский автомобиль года» (European Car of Year), «Самый экологически чистый автомобиль 2019» (World Green Car), «Лучший автомобильный дизайн 2019» (World Car Design of the Year).