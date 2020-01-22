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Налоговая назвала случаи, когда годовая декларация не подается

Налоговая назвала случаи, когда годовая декларация не подается

Налоговым кодексом Украины определены категории граждан, которые обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также тех, кто имеет право подать такую ​​декларацию для получения налоговой скидки.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве.

“С 1 января началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года”, – говорится в сообщении.

Декларация не подается, если налогоплательщик получал:

  • доходы от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

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  • доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных IV разделом Налогового кодекса Украины;
  • доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым уже был уплачен налог на доходы физических лиц;
  • доходы в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и/или из которых уже был уплачен налог.

“По нулевой ставке налога на доходы физических лиц облагаются, в частности, объекты наследования, которые наследуются членами семьи наследодателя первой и второй степени родства. Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Членами семьи физического лица второй степени родства считаются его родные братья и сестры, его бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки”, – отметили в налоговой.

Напомним, ранее Finance.ua писал, в каких случаях подается декларация об имущественном состоянии и доходах.

По материалам Finance.UA
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