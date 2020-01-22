Налоговая назвала случаи, когда годовая декларация не подается

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Налоговым кодексом Украины определены категории граждан, которые обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также тех, кто имеет право подать такую декларацию для получения налоговой скидки.
Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве.
“С 1 января началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года”, – говорится в сообщении.
Декларация не подается, если налогоплательщик получал:
“По нулевой ставке налога на доходы физических лиц облагаются, в частности, объекты наследования, которые наследуются членами семьи наследодателя первой и второй степени родства. Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Членами семьи физического лица второй степени родства считаются его родные братья и сестры, его бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки”, – отметили в налоговой.
Напомним, ранее Finance.ua писал, в каких случаях подается декларация об имущественном состоянии и доходах.
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