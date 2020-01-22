Налоговая назвала случаи, когда годовая декларация не подается

Налоговым кодексом Украины определены категории граждан, которые обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также тех, кто имеет право подать такую ​​декларацию для получения налоговой скидки.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве.

“С 1 января началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года”, – говорится в сообщении.

Декларация не подается, если налогоплательщик получал:

доходы от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных IV разделом Налогового кодекса Украины;

доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым уже был уплачен налог на доходы физических лиц;

доходы в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и/или из которых уже был уплачен налог.

“По нулевой ставке налога на доходы физических лиц облагаются, в частности, объекты наследования, которые наследуются членами семьи наследодателя первой и второй степени родства. Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Членами семьи физического лица второй степени родства считаются его родные братья и сестры, его бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки”, – отметили в налоговой.

Напомним, ранее Finance.ua писал, в каких случаях подается декларация об имущественном состоянии и доходах.