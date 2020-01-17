В Киеве временно изменят маршрут городской электрички

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В работу поездов городской электрички Киева вносятся изменения.
Об этом сообщает КП “Киевпастранс” в FACEBOOK.
Электропоезда городской электрички будут курсировать по «челночным» маршрутам. Железнодорожники будут капитально ремонтировать инфраструктуру.
Когда: с 15:30 24 января по 26 января включительно.
Движение городской электрички на участке Борщаговка – Почайна – Дарница будет закрыто.
Поезда будут курсировать только на участках:
“Движение автобусов №59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции «Генерала Ватутина». Количество автобусов №21, 101, троллейбусов 31 и трамваев 35 будет увеличено”, – отмечают в “Киевпастрансе”.
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