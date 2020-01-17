В Киеве временно изменят маршрут городской электрички

В работу поездов городской электрички Киева вносятся изменения.

Об этом сообщает КП “Киевпастранс” в FACEBOOK.

Электропоезда городской электрички будут курсировать по «челночным» маршрутам. Железнодорожники будут капитально ремонтировать инфраструктуру.

Когда: с 15:30 24 января по 26 января включительно.

Движение городской электрички на участке Борщаговка – Почайна – Дарница будет закрыто.

Поезда будут курсировать только на участках:

Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка;

Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница.

“Движение автобусов №59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции «Генерала Ватутина». Количество автобусов №21, 101, троллейбусов 31 и трамваев 35 будет увеличено”, – отмечают в “Киевпастрансе”.

Справка Finance.ua:

Стоимость проезда к киевской городской электричке составляет 8 грн.

В Киеве работает оплата проезда с помощью электронного билета Kyiv Smart Card в городской электричке.