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От чего зависит право на применение налоговой социальной льготы

От чего зависит право на применение налоговой социальной льготы

Право на применение налоговой социальной льготы зависит от показателя предельного дохода ее для применения.

Об этом говорится в Законе Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”

В нем предусмотрен рост показателя прожиточного минимума.

От этого показателя зависит размер НСЛ, который будет действовать в течение всего 2020 года.

В 2020 году размер общей налоговой социальной льготы составляет 1051 грн.

Повышенные размеры налоговой социальной льготы, которые можно применить к зарплате в специфических случаях:

  • для налогоплательщика, содержащего двух и более детей в возрасте до 18 лет (100% общей НСЛ), в расчете на каждого такого ребенка (пп. 169.1.2 Налоговый кодекс Украины, далее — НКУ) — 1051 грн х количество детей (в возрасте до 18 лет);
  • для плательщика налога, который соответствует одному из признаков, названных в пп. 169.1.3 НКУ (150% общей НСЛ). При этом льготу на детей согласно пп.пп. «а» и «б» пп. 169.1.3 НКУ, предоставляют в расчете на каждого ребенка — 1576,50 грн х количество детей (в возрасте до 18 лет);
  • для лиц, перечисленных в подпункте 169.1.4 НКУ (200% общей НСЛ) — 2102 грн.

Кто имеет право на применение налоговой социальной льготы – работник, получающий заработную плату не более 2940 грн.

Применение льгот на детей – этот показатель увеличивается кратно количеству детей.

Справка Finance.ua:

В 2020 году минимальная заработная плата составляет:

  • в месячном размере: с 1 января – 4723 гривны;
  • в почасовом размере: с 1 января – 28,31 гривны.

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По материалам Finance.UA
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