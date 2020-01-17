От чего зависит право на применение налоговой социальной льготы

Право на применение налоговой социальной льготы зависит от показателя предельного дохода ее для применения.

Об этом говорится в Законе Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”

В нем предусмотрен рост показателя прожиточного минимума.

От этого показателя зависит размер НСЛ, который будет действовать в течение всего 2020 года.

В 2020 году размер общей налоговой социальной льготы составляет 1051 грн.

Повышенные размеры налоговой социальной льготы, которые можно применить к зарплате в специфических случаях:

для налогоплательщика, содержащего двух и более детей в возрасте до 18 лет (100% общей НСЛ ), в расчете на каждого такого ребенка (пп. 169.1.2 Налоговый кодекс Украины, далее — НКУ ) — 1051 грн х количество детей (в возрасте до 18 лет);

для плательщика налога, который соответствует одному из признаков, названных в пп. 169.1.3 НКУ (150% общей НСЛ ). При этом льготу на детей согласно пп.пп. «а» и «б» пп. 169.1.3 НКУ , предоставляют в расчете на каждого ребенка — 1576,50 грн х количество детей (в возрасте до 18 лет);

для лиц, перечисленных в подпункте 169.1.4 НКУ (200% общей НСЛ ) — 2102 грн.

Кто имеет право на применение налоговой социальной льготы – работник, получающий заработную плату не более 2940 грн.

Применение льгот на детей – этот показатель увеличивается кратно количеству детей.

Справка Finance.ua:

В 2020 году минимальная заработная плата составляет:

в месячном размере: с 1 января – 4723 гривны;

в почасовом размере: с 1 января – 28,31 гривны.

В 2020 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года – 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен для основных социальных и демографических групп населения.

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