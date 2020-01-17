От чего зависит право на применение налоговой социальной льготы

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Право на применение налоговой социальной льготы зависит от показателя предельного дохода ее для применения.
Об этом говорится в Законе Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”
В нем предусмотрен рост показателя прожиточного минимума.
От этого показателя зависит размер НСЛ, который будет действовать в течение всего 2020 года.
В 2020 году размер общей налоговой социальной льготы составляет 1051 грн.
Повышенные размеры налоговой социальной льготы, которые можно применить к зарплате в специфических случаях:
Кто имеет право на применение налоговой социальной льготы – работник, получающий заработную плату не более 2940 грн.
Применение льгот на детей – этот показатель увеличивается кратно количеству детей.
В 2020 году минимальная заработная плата составляет:
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