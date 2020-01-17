Суд обязал НБУ выплатить 129,5 млн грн владельцу Радикал Банка

Хозяйственный суд Киева 21 января удовлетворил иск ООО «Промышленная инновационная компания» и решил взыскать с Нацбанка 129,56 млн грн в пользу истца.

«Взыскать с Национального банка Украины в пользу ООО «Промышленная инновационная компания» 128 942 532,00 грн имущественного ущерба и 616 700 грн судебного сбора», – говорится в решении суда.

Отмечается, что ущерб причинен истцу путем незаконного лишения его корпоративных прав через принятие Нацбанком неправомерного решения в 2015 году об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных.

Напомним, что 27 августа 2019 года Верховный Суд одобрил кассационную жалобу Национального банка и фактически заблокировал выплату 129 млн грн в пользу владельца Радикал Банка.

Суд отменил решение Хозяйственного суда Киева от 4 марта 2019 года и Северного апелляционного хозсуда от 29 мая 2019 года, направив дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.