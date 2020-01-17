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Суд обязал НБУ выплатить 129,5 млн грн владельцу Радикал Банка

Суд обязал НБУ выплатить 129,5 млн грн владельцу Радикал Банка

Хозяйственный суд Киева 21 января удовлетворил иск ООО «Промышленная инновационная компания» и решил взыскать с Нацбанка 129,56 млн грн в пользу истца.

«Взыскать с Национального банка Украины в пользу ООО «Промышленная инновационная компания» 128 942 532,00 грн имущественного ущерба и 616 700 грн судебного сбора», – говорится в решении суда.

Отмечается, что ущерб причинен истцу путем незаконного лишения его корпоративных прав через принятие Нацбанком неправомерного решения в 2015 году об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных.

Напомним, что 27 августа 2019 года Верховный Суд одобрил кассационную жалобу Национального банка и фактически заблокировал выплату 129 млн грн в пользу владельца Радикал Банка.

Суд отменил решение Хозяйственного суда Киева от 4 марта 2019 года и Северного апелляционного хозсуда от 29 мая 2019 года, направив дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

По материалам Финансовый клуб
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