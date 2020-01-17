OPPO предложила новое исполнение фронтальной камеры в смартфонах (фото)

Интернет-источники обнародовали патентную документацию китайской компании OPPO на смартфон с любопытным исполнением системы камер.

Как можно видеть на иллюстрациях, OPPO предлагает установить селфи-камеру в зоне верхней грани корпуса аппарата. Это избавит экран от выреза или отверстия, а также позволит отказаться от выдвижной фронтальной камеры. При этом будет сохранён безрамочный дизайн.



Фото: 91Mobiles

В тыльной части смартфона и вовсе отсутствует видимая камера. Наблюдатели полагают, что она будет скрываться за стеклянной задней панелью. Небольшая выпуклая полусфера при этом защитит область камеры от царапин, когда устройство лежит на столе или какой-либо другой поверхности.



Фото: 91Mobiles

Сканер отпечатков пальцев, по всей видимости, будет встроен в область экрана. В боковых частях можно видеть физические кнопки управления, снизу — порт USB Type-C. Стандартное 3,5-мм гнездо для наушников не предусмотрено.



Фото: 91Mobiles

Наблюдатели полагают, что смартфон с описанным дизайном может выйти на рынок под брендом Reno. Заявка на патент была подана в марте 2019-го, а выдан он 21 января текущего года. Когда подобный аппарат может поступить в продажу, не уточняется.