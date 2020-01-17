"Киевпастранс" разыграет проездные ко Дню святого Валентина

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КП “Киевпастранс” объявило розыгрыш проездных ко Дню влюбленных.
Об этом сообщается в Facebook на странице “Киевпастранса”.
Что нужно сделать – чтобы выиграть проездные на февраль, нужно лайкнуть страницу Kyivpastrans в Facebook и сделать репост сообщения у себя на странице.
Четверых победителей определят 30 января.
Ранее сообщалось, что «Киевпастранс» представил интерактивную карт, на которой в режиме онлайн отображается движение муниципального транспорта Киева.
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